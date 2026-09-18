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Гърция дава до 10 000 евро на семейства, ако се заселят по границата

18 септември 2026, 9:48 часа 731 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
Гърция дава до 10 000 евро на семейства, ако се заселят по границата

Гръцката държава ще предоставя финансова помощ в размер до 10 000 евро на семейства, решили да се преместят в гранични райони. През октомври ще заработи специална платформа, в която ще се подават молби за премествания, съобщава гръцкият вестник "Имерисия". Платформата е част от цялостна инициатива за предоставяне на стимули с цел демографско развитие и подкрепа на граничните райони. 

Пред телевизия "Антена" министърът на социалната кохезия и семейството Домна Михаилиду заяви, че започнала от граничещата с България и Турция област Еврос, програмата за демографско развитие се разширява. 

Инициативата е насочена и към гръцки граждани, които сега живеят в чужбина и желаят да се върнат в родината си. 

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За остров Кастелоризо в Егейско море, в близост до крайбрежието на Турция, например желаещите да се заселят получават годишна финансова помощ в размер на 5000 евро. За всяко дете семействата ще получават допълнително по 1000 евро. Предвижда се изграждането на детска градина и училище, а за най-търсените специалисти като лекарите ще има и допълнителни стимули, допълва изданието.

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Граница Гърция погранични райони гърция
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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