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Шофьорът ги забравил: Две деца стояха заключени в училищен автобус часове наред

17 септември 2026, 17:20 часа 396 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
Шофьорът ги забравил: Две деца стояха заключени в училищен автобус часове наред

Две деца в предучилищна възраст са били заключени с часове в училищен автобус на южния гръцки остров Крит, съобщи гръцкото издание Kathimerini в четвъртък. Шофьорът, който ги е возил на училище, не е забелязал, че не са излезли. Местните медии съобщиха, че инцидентът е станал в село в западния регион Ханя, където децата на възраст между 4 и 5 години са били откарани с местен автобус. Училищните власти са разбрали за проблема едва около пет часа по-късно, когато майка се появила, за да даде на детето си обяд с опаковка, и ѝ било казано, че детето не е дошло на училище този ден.

Децата били облени в сълзи

В крайна сметка автобусът – паркиран наблизо, чакащ да закара децата обратно у дома след училище – беше претърсен и детето беше намерено, заедно с второ дете. Според съобщенията и двете са били облени в сълзи.

Уволниха шофьора

Според сайта Zarpanews на Crete, местната автобусна компания за дълги разстояния, която обслужва училищните курсове, се е извинила за инцидента и е заявила, че служителят, който е придружил децата до училище и не е забелязал, че не всички са слезли от автобуса, ще бъде заменен. ОЩЕ: Откриха 11-годишно дете с аутизъм, изгубило се в София

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Гърция Крит деца училищен автобус
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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