"Ние спазваме всичко": ОМО "Илинден" пак се оплакват от България

Непризнатата и сепаратистка организация в България ОМО "Илинден" пак се оплаква от България. Поводът за това е твърдението на президента Илияна Йотова, че не са представили необходимите документи за регистрация. Те обаче твърдят, че тя лъже и че "спазват всичко". "Проблемът е, че няма такова нещо, ние спазваме всичко, но те само си го измислят. Трябва да спрат да нарушават закона и да ни регистрират – подчерта Стойко Стойков, съпредседател ОМО „Илинден“ – Пирин, предаде македонската медия "Вечер".

Съветът на Европа похвали България за ОМО "Илинден"

Вчера президентът Илияна Йотова се срещна с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, като фокус на срещата, в която е участвал и министърът на правосъдието Николай Найденов, е била и приключването на контрола по изпълнението на решенията в групата дела „ОМО Илинден срещу България“ от 2006 г.

Ален Берсе е подчертал, че страната ни отбелязва напредък в конкретното изпълнение на мерките за гарантиране на правото на сдружаване. Той е изразил надежда наблюдението да отпадне през март догодина. В срещата участвал и генералният директор по правата на човека и върховенството на правото в Секретариата на Съвета на Европа Джанлука Еспозито.

Пред медиите Йотова подчерта, че България е изпълнила всички препоръки и е променила закона, за за може „ОМО Илинден“ да се регистрира, предаде БНТ.

„За съжаление всеки път те пропускат някакъв документ, който, разбира се, като не отговаряш на закона, няма как да те регистрират. За съжаление тази тема се използва изключително много срещу България, включително се опитват да се включват текстове в резолюцията за напредъка на Северна Македония, когато се говори за евентуални спорове с България. Ние това нещо отричаме. Първо, защото няма спор двустранен с България. Те просто не изпълняват европейската политика, вследствие на френския компромис, който беше постигнат. Но трябва да сме наясно, че тези текущи досиета трябва да бъдат приключени, защото това не е добре за образа на страната ни", предава още националната телевизия. ОЩЕ: Йотова постави въпроса за Ива Михайлова, Съветът на Европа похвали България за ОМО "Илинден"