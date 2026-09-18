Заместник на Муцунски проговори български в София, няма проблем с вписването на българите в конституцията

Заместник-министърът на външните работи и външната търговия Зоран Димитровски днес участва в петото издание на форума „ЕС среща Балканите 5.0“, който се проведе в София, предаде Kajgana. В началото Димитровски поздрави публиката в залата на Технологичния парк на български език. Той заяви, че няма инструкции от македонското правителство нашите политически представители и представители на други институции в България да говорят на английски език.

„Мога да говоря на родния си македонски език, мога да говоря и на български, който говоря, но е важно да се разбираме и това, което казвам, е важно", е казал още Димитровски.

Не е проблем включването на българите в македонската конституция

В обръщението си Димитровски подчерта решимостта на страната ни за пълноправно членство в Европейския съюз и подчерта, че европейската интеграция остава нашата стратегическа цел.

Димитровски подчерта, че за Северна Македония зачитането на правата на всички общности е ясен ангажимент.

В този контекст той посочи, че включването на българите в Конституцията не представлява проблем, което се потвърждава и от Плана за действие за малцинствата, който се отнася за всички етнически общности в страната, включително и за българската общност. Същевременно той подчерта, че е необходимо взаимно зачитане на европейските стандарти, включително решенията на Европейския съд по правата на човека. Същевременно изрази очакването си диалогът с България да продължи през следващия период, с цел преодоляване на откритите въпроси и насърчаване на взаимното зачитане на правата.

Във форума участваха висши представители на Европейския съюз и държави от региона, които обсъдиха теми, свързани с европейската интеграция на региона, както и със сигурността и икономическото развитие. ОЩЕ: Македонското външно министерство иска от София уважение към македонския език