Александър Везенков: "Не съм очаквал да подобря рекорда, най-важни са титлите"

Александър Везенков отбеляза 20 точки при победата на Олимпиакос над Дубай Баскет в мач от 11-ия кръг на Евролигата, като така стана най-резултатният играч на клуба в турнира. Българинът вече има 3 569 точки на сметката си в 251 мача. Той изпревари досегашния рекордьор Василис Спанулис. Бившият гард има 3 552 точки в 282 мача. Везенков говори за рекорда си след победата над Дубай, като заяви, че не е очаквал да достигне такива висоти.

Александър Везенков: "Това е нещо специално"

Ето какво каза Александър Везенков: "Преди две или три седмици ме попитахте за Йоргос Принтезис, а сега трябва да поставя името си до това на Василис, едно от най-големите, дори най-голямото име в историята на Евролигата. Това е нещо специално. Най-важното са отборните титли, а аз ще казвам това до края. Когато дойдох тук, никога не съм очаквал това да се случи". Той изрази благодарностите си към клуба, президентите и семейството си за цялата подкрепа, която са му дали, независимо в какъв етап от кариерата си се е намирал.

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"Най-важна е победата"

Везенков коментира и легендарния Василис Спанулис, който в момента е треньор на Арис - съперник на Олимпиакос от гръцкото първенство. Следващата среща на Александър Везенков и компания е именно срещу отбора на Спанулис. "Знам, че Василис се радва за мен. Той ще се радва до неделя следобед. Знам, че след това няма да си говорим известно време, но най-важна е победата. Не сме толкова добри, колкото показахме днес, но не сме и толкова слаби, колкото бяхме миналия петък (б.а. при загубата от Цървена звезда). Трябва да сме постоянни", добави Везенков.

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