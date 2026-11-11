От операционната до Европа: Изповедта на Томислав Минков, който отказа да се предаде

Преди малко повече от година Томислав Минков преминава през един от най-трудните моменти в своята баскетболна кариера. Контузия в коляното, последвана от операция, поставя на изпитание не само физическата му подготовка, но и психическата му устойчивост. Днес българското крило е сред основните фигури на Локомотив Пловдив, с който вече изживя два финала в България и дебют в европейските клубни турнири. В специален разговор за Actualno.com и Sportlive.bg Минков разказа за трудностите по пътя си, хората, които са му помогнали, и амбициите, които продължават да го движат напред.

От София до Пловдив: Първите стъпки в баскетбола

Историята на Томислав Минков започва през 2009 година в школата на Септември София. След това преминава през Славия, където прекарва по-голямата част от юношеските си години, а последният етап от развитието му при подрастващите е в клуба "Спортни таланти". "Може би след 15–16-годишна възраст вече имах ясна насока, че баскетболът е нещото, с което искам да се занимавам и на което искам да отделям повече време и усилия", споделя той.

Преходът към мъжкия баскетбол обаче се оказва далеч по-труден, отколкото е очаквал. Скоростта на играта, физическите изисквания и необходимостта от вземане на бързи решения го изправят пред нова реалност. "Доста бързо ме удари реалността. Забелязах, че има много неща, върху които трябва да работя, за да бъда готов за това ниво. Мъжкият баскетбол е на съвсем различна скорост от играта при подрастващите и е нужно сериозно време за адаптация."

Следват пет сезона в Академик Пловдив, където Минков постепенно се утвърждава в професионалния баскетбол. Особено важна роля в развитието му има треньорът Йордан Янков. "Годините в Академик ми дадоха доста уроци. Успях много да напредна, най-вече защото треньорът Данчо Янков беше доста взискателен и тренирахме много. Смятам, че се изградих като играч и станах доста по-уверен в собствените си възможности."

Операцията, която го изправя пред най-голямото изпитание

През 2024 година Минков получава контузия, която впоследствие налага операция на коляното през 2025-а. Възстановяването се превръща в едно от най-сериозните изпитания в кариерата му. "Това беше наистина много тежък момент за мен. Беше ми трудно да се върна, имах доста болежки, с които дори до ден днешен се боря. Но се радвам, че успях да стисна зъби и да премина през всичко това. Животът учи."

Именно докато се възстановява и договорът му с Академик вече е приключил, се появява възможността да премине в Локомотив Пловдив. Старши треньорът Асен Николов се свързва с него и след няколко разговора решението е взето. "Не беше много трудно да реша. Познавах момчетата в Локомотив, бях играл с тях. Взех решението доста бързо и съм много доволен от него."

Още с пристигането си Минков остава впечатлен от организацията на клуба. "Харесва ми начинът, по който работи Локомотив, защото абсолютно всеки човек се старае да върши работата си на максимални обороти."

Два финала, две разочарования и нова европейска мечта

Първият сезон на Минков с черно-белите носи сериозни успехи, но и болезнени разочарования. Локомотив достига до финалите в Националната баскетболна лига и Купата на България, но остава без трофей.

"И двата финала ги преживяхме тежко като отбор, а и аз лично. Особено вторият финал доста повече заболя. Трябваха ми една-две седмици изобщо да не мисля за баскетбол, за да мога да се отърся и да освободя главата си. Наистина е неприятно да загубиш два поредни финала", признава Минков, но и отбелязва, че това го амбицира още повече занапред.

Междувременно пловдивчани записаха и исторически дебют във ФИБА Къп. Още в първия си европейски двубой срещу ВЕФ Рига българското крило реализира 15 точки. "Мачовете във ФИБА са доста по-физически, играе се на много по-високи обороти и се вземат много правилни решения. Нямаш време да правиш грешки, защото те винаги се наказват."

Уроците, които остават извън паркета

Въпреки израстването си Минков не смята, че е достигнал тавана на своите възможности. Определя се като самокритичен човек, който трудно се задоволява с няколко силни мача. "Винаги се старая да надграждам и всеки ден да прогресирам по някакъв начин – физически, баскетболно или във възстановяването. Смятам, че нещото, върху което трябва да работя повече, е стрелбата ми от дистанция."

Сред хората, оставили най-сериозна следа в развитието му, той откроява и бившия си съотборник в Академик Антъни Гуджино. "От него научих много неща – как да се движа по-правилно на терена, да вземам по-добри решения и да бъда по-уверен. Дори до ден днешен поддържаме връзка и сме в много добри отношения."

Пътят от юношеските школи в София до европейските турнири не е бил лишен от трудности. Но след операцията, болезненото възстановяване и двата загубени финала Томислав Минков продължава да гледа напред. А следващата му голяма цел е ясна – първи трофей с Локомотив Пловдив.