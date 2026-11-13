Разкриха голяма причина за провала на Карик в Ман Юнайтед

Майкъл Карик се провали гръмко в Манчестър Юнайтед, след като изведе отбора до най-лошия му старт от 40 години насам. "Червените дяволи" са в зоната на изпадащите във Висшата лига, а една от причините беше разкрита. Карик е препоръчал четирима футболисти на ръководството на Манчестър Юнайтед през лятото, но нито един от тях не се озова в отбор. Това съобщи журналистът Хенри Уинтър.

От Ман Юнайтед не са угодили на Карик

В "The Football Boardcast" Уинтър разкри, че това са Елиът Андерсън, Люис Хол, Морган Роджърс и Матеуш Фернандеш. Карик бе освободен от Манчестър Юнайтед на 12 ноември, след като спечели само един от десет мача във Висшата лига. Отборът се намира в зоната на изпадащите, а за заместник на бившия халф се очаква да бъде назначен Маурисио Почетино. Уинтър заяви, че Карик е поискал четири конкретни имена за Юнайтед, но нито един от тях не бе привлечен.

Още: Легенда на Манчестър Юнайтед посочи сериозен проблем около идването на Маурисио Почетино

Ман Юнайтед даде 155 милиона паунда през лятото

Андерсън се спря на офертата на градския съперник Манчестър Сити, Роджърс премина в Челси, а Тотнъм изпревари "червените дяволи" за Фернандеш. Хол пък подписа нов договор с Нюкасъл, което го отдалечи още повече от трансфер на "Олд Трафорд". Ман Юнайтед привлече други четирима - Карлос Балеба от Брайтън, Андрей Сантош от Челси, Юри Тилеманс от Астън Вила и Карл Дарлоу от Лийдс, като за това клубът плати 155 милиона паунда.

Още: След трусовете в Ман Юнайтед: Капитанът си тръгва от "Олд Трафорд"