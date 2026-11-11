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Пред родна публика: Мечтан старт за България на квалификациите за Евро 2027

11 ноември 2026, 18:04 часа 660 прочитания 0 коментара
Снимка: Bulgarian Basketball Federation
Пред родна публика: Мечтан старт за България на квалификациите за Евро 2027

Женският национален отбор по баскетбол на България започна успешно втората фаза от квалификационната си кампания за Европейското първенство през 2027 година. "Лъвиците" постигнаха успех с 91:74 (25:22, 17:13, 25:24, 24:15) над Хърватия в мач от група "J" пред родна публика в Самоков. По този начин момичетата на Таня Гатева оглавиха временното класиране заедно с Испания, постигайки общо шеста победа от началото на пресявките, след като преодоляха първия етап с актив 5-1.

Важна стъпка за Българя по пътя към Евро 2027 

Селекционерът Таня Гатева избра в титулярната петица да започнат Гергана Иванова, Карина Константинова, Борислава Христова, Радостина Димитрова и натурализираната американка Кайла Хилсман. Националките изоставаха с 6:11 след близо пет минути игра , но изравниха за 11:11 след точни наказателни удари на Борислава Христова и тройка на Радостина Димитрова. Последва размяна на водачеството, а 56 секунди преди края на първата част Гергана Иванова се разписа от далечна дистанция за аванс от 25:19, преди хърватките да намалят за 25:22 след 10 минути игра. В началото на втория период Кайла Хилсман, Карина Константинова и Борислава Христова увеличиха преднината на България до 12 точки при 34:22. Българките задържаха водачеството до почивката, поддържайки разлика над 4-5 точки, а в края на първото полувреме резултатът бе 42:35.

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Женски национален отбор по баскетбол на България

Отборът на България владееше инициативата и в третия период, когато увеличи дистанцията до 15 точки, след като Борислава Христова отбеляза кош за 54:39 три минути след подновяването на играта. Впоследствие гостите пак се доближиха на 4 точки, но националките отново дръпнаха с 10 при 67:57 и преди заключителните 10 минути водеха с 67:59. В оставащото време домакините контролираха мача в "Арена СамЕлион" и не позволиха на хърватките да намалят изоставането си. Капитанът Борислава Христова и Кайла Хилсман поведоха съотборничките си, реализирайки съответно 28 и 24 точки. Христова овладя и 5 борби, а Хилсман добави 9 борби и 5 асистенции. Гергана Иванова и Радостина Димитрова завършиха с по 11 точки.

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За българките през настоящия квалификационен прозорец предстои още едно домакинство - срещу Испания на 14 ноември и гостуване на Чехия три дни по-късно. Първите два отбора във всяка група ще се класират за ЕвроБаскет 2027, присъединявайки се към четирите домакини Белгия, Финландия, Литва и Швеция.

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Национален отбор по баскетбол жени
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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