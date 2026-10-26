Нов скандал в баскетбола: Тити Папазов е в центъра, голям клуб го нападна (ВИДЕО)

Родният баскетбол стана свидетел на пореден скандал, а избраният за президент на Българската федерация по баскетбол Константин Папазов беше в центъра му. Това беше съобщено от Спартак Плевен, като от клуба пишат, че Папазов се е нахвърлил върху националния съдийски инструктор и член на Управителния съвет - Орлин Николов. Това се е случило по време на мача между Левски и Шумен.

Спартак Плевен: "Мълчахме достатъчно"

Ето какво написаха от Спартак Плевен: "Всички в българския баскетбол мълчахме достатъчно. Очакваното агресивно и неконтролируемо поведение на наследника на Георги Глушков не дочака 1 месец от управлението си. След вербална агресия и счупен мобилен апарат на съдия след мач Левски - Балкан в зала “Триадица” преди известно време, гаменското поведение на творението на Глушков се пренесе върху националния съдийски инструктор и член на УС Орлин Николов.

За потресаващото поведение на Константин Папазов бяхме уведомени редица клубове, редица медии (защо си мълчим е добър въпрос). Поведението след и по време на мачовете Левски - Черно Море и Левски - Шумен по думи на председателя на СК Ивайло Ресиловски “не се издържа”. Сигнализирани сме за груба намеса и откровени намерения за пряка намеса в съдийските назначения, кои съдии и защо да бъдат наказвани. Избрахме си подобно нещо за президент на федерацията по баскетбол.

Още: Неочаквана стратегия в БФБ: Константин Папазов обяви волейбола за основен модел на подражание

"Според всички вас, как се чувства Орлин Николов"

Уважаеми г-н министър на финансите, уважеми г-н директор на телекомуникационна компания, уважеми г-н национален треньор извел България на няколко европейски първенства…Как се чувствате да сте част от Управителен Съвет, ръководен от подобен индивид?! Всички, които го подкрепихте, начело с неуважаемия Георги Глушков… Според всички вас, как се чувства Орлин Николов (офицер от НАТО), който ще бъде “напълнен с ориз и изяден”?! Всички кметове, на които им звъняха знайни и незнайни спортни деятели, осмокласници…Ето заради този Ви звъняха. В Спартак Плевен ни е срам, че Българска Федерация по Баскетбол се представлява от подобно нещо".

Още: Нова ера в българския баскетбол: Тити Папазов спечели битката за президентския пост