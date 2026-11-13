Левски привлече човек от Рома и Милан! Италианец поема ключова роля на "Герена"

Левски продължава с мащабните промени в ръководството си и официално обяви назначението на Енрико Пареше за футболен директор. 40-годишният италианец пристига на "Герена" с впечатляваща визитка, включваща работа за клубове като Рома, Милан, Торино и Рен. Той ще има ключова роля в спортната политика на "сините", включително при селекцията и управлението на футболистите. Назначението е поредна стъпка от преструктурирането на клуба при новата собственост.

Енрико Пареше ще отговаря за трансферната политика на Левски

Новият футболен директор ще ръководи и координира дейността на футболния департамент, като ще отговаря за планирането на представителния отбор, привличането на нови играчи и управлението на договорите. Пареше ще работи в тясно сътрудничество със спортния директор Георги Костадинов и старши треньора Хулио Веласкес. Именно тримата ще имат водеща роля при определянето и реализирането на трансферната стратегия.

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Италианецът пристига от Торино, където заемаше поста ръководител на скаутския отдел. Преди това е работил на два пъти в Милан и Рома, като в столичния гранд е отговарял за международното разузнаване и изграждането на система за анализ на футболисти. В периода 2024–2025 година Пареше е част и от френския Рен, където ръководи дейностите по привличане на играчи.

Ювентус също проявяваше интерес към новия шеф на Левски

Любопитното е, че само преди два месеца името на Пареше беше свързвано и с италианския гранд Ювентус. През септември "Тутоспорт" съобщи, че специалистът е сред вариантите за преструктуриране на скаутския отдел на "бианконерите". В крайна сметка италианецът поема ново предизвикателство в България, където ще бъде част от обновеното ръководство на Левски.

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