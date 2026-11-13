Никой преди него! Александър Везенков постави исторически рекорд в Евролигата

Александър Везенков записа името си със златни букви в историята на Олимпиакос. Българската баскетболна звезда се превърна в най-резултатния играч на гръцкия гранд в Евролигата, като изпревари легендарния Василис Спанулис. Историческото постижение дойде при убедителната победа със 101:72 срещу Дубай в среща от 11-ия кръг на най-престижния европейски клубен турнир.

Везенков изпревари Спанулис с 31 мача по-малко

Преди двубоя българинът имаше 3551 точки с екипа на Олимпиакос в Евролигата, само с една по-малко от досегашния рекордьор Василис Спанулис. Още с първия си успешен изстрел срещу Дубай Везенков излезе еднолично начело на историческата класация.

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Националът ни реализира 12 точки през първата четвърт и завърши срещата с 20, с което увеличи общия си актив на 3571 точки. Любопитното е, че той достигна върха след 251 мача, докато Спанулис има 3552 точки в 282 срещи за гръцкия клуб.

След края на двубоя Везенков призна, че никога не е очаквал подобно постижение, когато е пристигнал в Пирея. Той обаче подчерта, че отборните трофеи остават по-важни от индивидуалните рекорди.

Олимпиакос отпразнува историческия момент с разгром

Гръцкият гранд не остави съмнения в превъзходството си срещу Дубай. Решаваща се оказа третата четвърт, спечелена с 31:13, а най-резултатен за победителите беше Еван Фурние с 28 точки. Коди Милър-МакИнтайър добави 10, докато за гостите Дуейн Бейкън завърши с 20. Успехът беше осми за Олимпиакос от началото на сезона в Евролигата при три поражения.

History for Sasha, a big win for Olympiacos 🔴⚪ Vezenkov becomes the club’s all-time EuroLeague scoring leader with 20 points. Fournier adds 28 as Olympiacos beat Dubai 101–72 in Round 11. #EuroLeague #Olympiacos https://t.co/masn59lZ5k — SKWEEK (@SkweekSports) November 13, 2026

От клуба отбелязаха рекорда на Везенков със специално видео, проследяващо пътя му от първите точки с червено-белия екип през 2018 година до превръщането му в най-резултатния баскетболист в историята на отбора в турнира.

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