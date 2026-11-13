Официално: Манчестър Юнайтед обяви новия си треньор! "Дяволите" ще трябва да почакат малко

Манчестър Юнайтед официално обяви назначението на Маурисио Почетино за нов старши треньор на отбора. Аржентинският специалист ще поеме поста на 18 ноември, след като клубът постигна споразумение с Футболната федерация на САЩ за освобождаването му. 54-годишният наставник се завръща във Висшата лига с изключително трудна задача, тъй като "червените дяволи" се намират в зоната на изпадащите след катастрофалното начало на сезона.

Маурисио Почетино заменя Майкъл Карик

Аржентинецът ще наследи Майкъл Карик, който беше освободен след поредицата разочароващи резултати на Манчестър Юнайтед. Английският гранд заема 18-о място във Висшата лига с едва осем точки от първите си десет срещи, като има само една победа в първенството. Според британските медии Почетино ще подпише договор за две години и половина, който ще го задържи на "Олд Трафорд" до лятото на 2029 година.

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Преди да започне работа в Манчестър, специалистът ще изпълни последните си ангажименти начело на националния отбор на САЩ. Той ще води американците в двата двубоя срещу Хаити на 14 и 17 ноември от Лигата на нациите на КОНКАКАФ.

Първото изпитание е дербито с Ливърпул

Почетино няма да получи много време за адаптация. Още на 22 ноември Манчестър Юнайтед гостува на големия си съперник Ливърпул на "Анфийлд", като се очаква това да бъде дебютният двубой на аржентинеца.

Той се завръща в клубния футбол, след като изведе САЩ до осминафиналите на Световното първенство през лятото на 2026 година. Любопитното е, че едва през август специалистът удължи договора си с американската федерация до 2030 година.

В кариерата си Почетино е водил Еспаньол, Саутхемптън, Тотнъм, Пари Сен Жермен и Челси. Най-големият му успех в английския футбол остава класирането на Тотнъм за финала в Шампионска лига през 2019 година, загубен от Ливърпул.

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