"Роналдо остана неразбран от света": Бивша звезда на Португалия защити легендарния нападател

Бивш съотборник на Кристиано Роналдо в националния отбор на Португалия разби теориите за арогантност на легендарния нападател. Наскоро Роналдо сложи край на международната си кариера - решение, което бе закъсняло според мнозина. Завесата падна 23 години след първото му участие, вследствие на сериозна криза с треньора Жорже Жезуш. Сега някогашната звезда в полузащитата на "мореплавателите" Адриен Силва коментира темата и разкри дали нападателят е получавал някакво специално отношение в съблекалнята.

Адриен Силва защити Кристиано Роналдо

В интервю за "Kooora" Силва заяви, че Кристиано Роналдо притежава истинска увереност и амбиция - качества, които някои погрешно приемат за арогантност. На въпроса дали светът е разбрал погрешно Роналдо заради огромната му самоувереност и емоционалните му реакции, той отговори: "Понякога огромната му самоувереност се тълкува погрешно. В това отношение остана неразбран. Всеки, който се състезава на най-високо ниво, трябва да вярва в себе си безусловно. Това, което някои описваха като арогантност, не беше нищо друго освен истинска амбиция и естественото разочарование на човек, който мрази да губи."

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Треньорите или функционерите от Португалската футболна федерация третирали ли са Роналдо по изключителен начин в националния отбор? Силва го отрече, като подчерта, че звездата на Ал Насър сам си е заслужил статуса: "Кристиано Роналдо си спечели статуса на терена, чрез представянията си, титлите си и отдадеността си към страната си. Тайната зад това, че всичко в съблекалнята вървеше толкова добре, беше проста: той винаги беше първият, който даваше пример с упоритата си работа, точността си и всеотдайността си. Когато капитанът ти е този, който работи най-усилено, това естествено му спечелва възхищението на цялата група. Не можеш да заместиш играч като Роналдо бързо."

Силва е категоричен, че Португалия не може да замени Роналдо, въпреки че в момента разполага с изключително талантливо поколение. Затова той смята, че трябва да се заложи на сплотен колектив, който да се бори за най-големите титли на международната сцена. Силва, който се оттегли от футбола миналата година, записа 26 мача за националния отбор на Португалия между 2014 и 2018 година, като в 16 от тях игра рамо до рамо с Роналдо. Заедно двамата помогнаха на Португалия да спечели най-голямата титла в историята на страната - Евро 2016, като и двамата допринесоха за победата във финала срещу домакините от Франция.

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