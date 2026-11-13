Изписаха първите пациенти, пострадали във верижната катастрофа на АМ “Тракия“

В Бургас вече са изписани първите четирима пострадали при тежката катастрофа на автомагистрала “Тракия“. Трима от тях са пътували с автобуса от Левски към санаториум в София, а четвъртият е бил зад волана на един от автомобилите, участвали във верижния сблъсък, предаде БГНЕС. В болници в Бургас остават трима пациенти, двама от които са в тежко състояние. Сред тях е и румънски гражданин. Още: Изписват шестима от пострадалите при тежката верижна катастрофа

Най-голямото удовлетворение е ето това, когато кажат “Благодаря“. Друго ние не искаме. Въпросът е те да са живи и здрави и пак да дойдат в Несебър на санаториум догодина, заяви проф.д-р Асен Балтов, началник на Клиниката по ортопедия и травматология. “Те викаха хората под колите, имаше доста такива, които бяха седнали долу на пътя с отворени рани. Наложи се в един момент да отварям катастрофиралите коли, да изваждам аптечките оттам, за да мога да превързвам хората“, заяви Теодора Георгиева, медицинска сестра. Още: Стана ясна основната версия за трагедията на "Тракия"