Верижна катастрофа на АМ "Тракия" - най-тежката в историята ни:

Изписаха първите пациенти, пострадали във верижната катастрофа на АМ “Тракия“

13 ноември 2026, 14:43 часа 846 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Изписаха първите пациенти, пострадали във верижната катастрофа на АМ “Тракия“

В Бургас вече са изписани първите четирима пострадали при тежката катастрофа на автомагистрала “Тракия“. Трима от тях са пътували с автобуса от Левски към санаториум в София, а четвъртият е бил зад волана на един от автомобилите, участвали във верижния сблъсък, предаде БГНЕС.  В болници в Бургас остават трима пациенти, двама от които са в тежко състояние. Сред тях е и румънски гражданин. Още: Изписват шестима от пострадалите при тежката верижна катастрофа

Най-голямото удовлетворение е ето това, когато кажат  “Благодаря“. Друго ние не искаме. Въпросът е те да са живи и здрави и пак да дойдат в Несебър на санаториум догодина, заяви проф.д-р Асен Балтов, началник на Клиниката по ортопедия и травматология.  “Те викаха хората под колите, имаше доста такива, които бяха седнали долу на пътя с отворени рани. Наложи се в един момент да отварям катастрофиралите коли, да изваждам аптечките оттам, за да мога да превързвам хората“, заяви Теодора Георгиева, медицинска сестра. Още: Стана ясна основната версия за трагедията на "Тракия"

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Пациенти пострадали изписване верижна катастрофа Тракия
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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