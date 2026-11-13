Реал Мадрид се намеси във "войната" за Мондиал 2030, в която няма нищо общо

Надпреварата за домакинството на финала на Световното първенство по футбол през 2030 година вече не е просто между стадиони и спортни съоръжения. Тя се превърна в битка за влияние и директни послания между трите страни, организиращи турнира: Испания, Португалия и Мароко. В центъра на тази борба Реал Мадрид реши да изрази позицията си пред ФИФА с послание, излъчващо голяма увереност и предизвикателство: "Можете да построите златен стадион, но най-важното е да знаете как да управлявате събития, а ние сме най-добрите."

Реал Мадрид се намеси в битката за финала на Мондиал 2030

Посланието беше отправено по време на посещението на делегация на ФИФА на стадион "Сантяго Бернабеу" - част от обиколката за оценка на градовете и стадионите, включени в краткия списък за домакини на мачове от Мондиал 2030. Окончателното решение за това къде ще се играят двубоите и къде ще се проведе финалът няма да бъде взето преди 2027 година. Въпреки това Реал Мадрид искаше да разкрие картите си още в началото, като настояваше, че самото притежаване на стадиона не е достатъчно и че организационният опит е решаващият фактор.

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"Златен стадион" няма да стигне на Мароко

Представителите на "кралете" не се ограничиха само с демонстрация на огромните възможности на "Бернабеу". Те отправиха ясно послание относно правото на Мадрид да бъде домакин на най-важния мач от турнира. Един от служителите, с около две десетилетия опит в организирането на мачове и събития в стадиона, подчерта, че превъзходството не се измерва само с красотата на съоръженията, а със способността да се провеждат големи събития ефективно и безпроблемно. Говорейки пред делегацията на ФИФА, представителят заяви: "Можете да построите златен стадион, но трябва да знаете как да управлявате събитията. Нужен ви е екип, който да гарантира, че всичко протича гладко, и ние сме най-добрите."

Представителите на ФИФА напуснаха испанската столица, като не остана никакво съмнение относно увереността, която стои зад кандидатурата на Реал Мадрид за финала. Клубът вярва, че организационният му опит, съчетан с изключителните възможности на стадион "Бернабеу" след реконструкцията му, му дава явно предимство пред конкурентите. Флорентино Перес вече беше изразил това мнение пред президента на ФИФА Джани Инфантино по време на по-ранни срещи.

Политиката се включи в дебата чрез министър-председателя Педро Санчес, който защити съвместната кандидатура и настоя, че Испания ще запази най-голямата част от мачовете на Световното първенство през 2030 година. Той обясни, че идеята за домакинство на турнира е започнала с Испания и Португалия, преди Мароко да се присъедини, като посочи, че Европа отдавна е чакала да бъде домакин и че включването на Мароко е част от укрепването на сътрудничеството между трите държави. Той подчерта, че Испания ще бъде домакин на най-много мачове, с което се опита да успокои обществеността, която все повече се страхува, че финалът може да се премести на мароканска земя. Между посланията на Реал Мадрид, ходовете на федерацията и изявленията на Санчес Мадрид вече започна своята битка за финала. Последната дума обаче остава за ФИФА.

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