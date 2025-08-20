Войната в Украйна:

Мечтата на България за Световното приключи, "лъвовете" бяха разгромени от Нидерландия!

20 август 2025, 22:34 часа 61 прочитания 0 коментара
Мечтата на България за Световното приключи, "лъвовете" бяха разгромени от Нидерландия!

Националният отбор на България по баскетбол за мъже отстъпи пред Нидерландия със 70:97 (29:25, 12:26, 14:16, 15:30) като гост в Алмере в четвъртия си и последен мач от група F на предварителните квалификации за следващото Световно първенство в Катар и не успя да се класира за същинския етап на пресявките.

Българите, които се нуждаеха от победа със 7 или повече точки, приключиха на трета позиция в групата с една победа и три загуби, а Нидерландия с актив 3-1 и Австрия (2-2) заеха първите две места, които дават право на продължаване напред в квалификациите.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Национален отбор по баскетбол Световно първенство по баскетбол
Още от Баскетбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес