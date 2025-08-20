Мечтата на България за Световното приключи, "лъвовете" бяха разгромени от Нидерландия!

Националният отбор на България по баскетбол за мъже отстъпи пред Нидерландия със 70:97 (29:25, 12:26, 14:16, 15:30) като гост в Алмере в четвъртия си и последен мач от група F на предварителните квалификации за следващото Световно първенство в Катар и не успя да се класира за същинския етап на пресявките.

Българите, които се нуждаеха от победа със 7 или повече точки, приключиха на трета позиция в групата с една победа и три загуби, а Нидерландия с актив 3-1 и Австрия (2-2) заеха първите две места, които дават право на продължаване напред в квалификациите.