Ясен е съставът на националния отбор по баскетбол: Везенков намери място въпреки контузия

Селекционерът на България Любомир Минчев избра група от 13 състезатели, които ще вземат част от националния ни отбор по баскетбол в подготовката за мачовете от предквалификациите за Евробаскет 2029. На "лъвовете" предстоят двубои като гости срещу Норвегия на 27 февруари от 21.00 часа и срещу Армения на 2 март от 18.15 часа. Тимът ни има 1 победа над отбора на Норвегия в група B на предквалификациите за Евробаскет 2029, като заема второ място в класирането. Мачът на 27 февруари ще определи, кой ще поеме водачеството в групата.

Ясен е съставът на България за предквалификациите за Евробаскет 2029

А ето и състава на България:

Дий Бост, Цветомир Чернокожев, Георги Герганов, Павлин Иванов, Александър Стоименов, Мирослав Васов, Христо Бъчков, Иван Алипиев, Йордан Минчев, Димитър Димитров, Константин Тошков, Емил Стоилов, Александър Везенков

Националният ни отбор се събира непосредствено след турнира за Купата на България, който беше изпълнен с оспорвани срещи и множество обрати, а шампион стана отборът на Черно море Тича. През уикенда се проведе и Купата на Гърция, където Везенков взе среброто, след като Олимпиакос отстъпи на финала срещу Панатинайкос.

Везенков намира място в националната селекция, въпреки че не успя да доиграе финала на Купата, заради контузия в кръста, която получи към края на третата част. Той се завърна на пейката, носейки специален колан, но не доигра срещата. Състоянието на българина е все още остава неясно.

Натурализираният американец Дий Бост записва силен сезон в Катарската баскетоблна лига, където той и отборът му Ал Араби заемат второто място във временното класиране. Бост записва средно по 14 точки, 7 борби и 8 асистенции.