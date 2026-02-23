Любопитно:

Познат сценарий: Втори местен съд отмени глоба на РИОСВ за ТЕЦ "Бобов дол"

След като Районния съд в Дупница излезе с решение, с което беше отменено наказателно постановление на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София, наложило имуществена санкция от 150 000 лева на ТЕЦ "Бобов дол", сега и Административният съд в Кюстендил потвърди това решение.

Това гласи съдебно решение, публикувано на официалната страница на Административния съд.

Нарушенията според РИОСВ

Санкцията е била наложена за нарушение на Закона за опазване на околната среда.

РИОСВ е застъпила позицията, че дружеството не е изпълнило условие от комплексното си разрешително, свързано с мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества. Нарушението е установено при извънредна проверка на 26 ноември 2024 г.

Проверяващите са установили неорганизирани емисии в тъмнокафяв цвят в частта от площадката на централата, в която е разположен "Открит въглищен склад", както и в района жп гарата на с. Големо село.

Констатирано е запрашаване около и в района на централата.

Отмяна на глоба - не за пръв път

Дупнишкият районен съд обаче отмени наказателното постановление заради съществено процесуално нарушение при връчването на акта за установяване на административното нарушение.

Според съда актът е бил връчен на юрисконсулт, който не е имал изрично пълномощие да представлява дружеството в административнонаказателни производства, предаде БТА.

Сега Административният съд е приел, че решението на първата инстанция е валидно, допустимо и правилно. Съдът е потвърдил извода, че нарушението на процедурата по връчване е ограничило правото на защита на санкционираното дружество.

С решението си съдът оставя в сила акта на Районния съд – Дупница. Решението е окончателно.

Подобно отменяне на глоби не се случва за пръв път с централата.

Миналата година падна и глоба от 220 000 лева, наложена на ТЕЦ "Бобов дол" от РИОСВ и потвърдена на първа инстанция от Районен съд-Дупница. Тя беше отменена с решение на Административния съд в Кюстендил отново заради допуснати процесуални пропуски – в констативния протокол бяха отразени две дати на извършване на огледа извън промишлената площадка – 10.10.2024 г. и 15.10.2024 г., а не една.

Десислава Любомирова
