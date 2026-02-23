Путин поздрави руснаците за празника: Ядрените ни оръжия остават приоритет

Руският диктатор Владимир Путин поздрави руснаците по повод днешния Ден на защитника на Отечеството като подчерта, че с най-голямо значение за сигурността на Русия остават ядрените оръжия. "Развитието на ядрената триада остава абсолютен приоритет, тъй като гарантира сигурността на Русия и осигурява ефективно стратегическо възпиране и баланс на силите в света", заяви Путин във видеообръщение, публикувано на сайта на Кремъл.

Още: Зеленски: Един километър напред в Украйна струва на Путин 157 войници (ВИДЕО)

Той обеща, че ще бъдат усъвършенствани и други оръжия, като целта е руската армия да подобри своята "бойна готовност, мобилността си и способността да действа при всякакви обстоятелства, включително най-трудните".

Очаквано Путин похвали руските военни, атакуващи Украйна, и отдаде почит на загиналите. Представители на "всички народи" на "огромната страна" защитавали интересите на Русия в Украйна, според него.

12 години от истинското начало на войната в Украйна (ВИДЕО)