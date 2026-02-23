Спорт:

"Магазин за хората" отговори на заплахите за закриване: Резултатите ни са неочаквано добри!

23 февруари 2026, 13:30 часа 151 прочитания 0 коментара
"Магазин за хората" отговори на заплахите за закриване: Резултатите ни са неочаквано добри!

Дружеството "Магазин за хората" разполага с близо 4,8 млн. евро в банковата си сметка и финансовият му резултат за първите месеци на 2026 г. е по-добър от предвидения в одобрения бизнес-план.

Това твърдят от "Магазин за хората" ЕАД в отговор на обявената от служебния министър на земеделието Иван Христанов готовност да закрие дружеството, ако проверка установи липса на социална функция и изкривяване на пазара.

От дружеството публикуваха официална позиция "по повод зачестилите внушения и спекулации" относно името, собствеността, предмета на дейност, финансовия ресурс и бизнес-модела им. 

Още: Първи атаки по Пеевски: Христанов е започнал проверка на "Магазин за хората"

Собствеността и формата на присъствие

От "Магазин за хората" напомнят, че са създадени и регистрирани като търговско дружество, 100% собственост на Министерството на земеделието и храните, и оперират изцяло като такова на пазарен принцип.

"Дружеството е депозирало и разполага с одобрена от министъра на земеделието и храните стратегия, в която ясно са описани етапите на развитие на проекта. Настоящият бизнес-модел – ограничен асортимент, представен чрез щандове в магазини-партньори – е изцяло в съответствие със стратегията за стартовата фаза, в която проектът се намира в момента", се казва в позицията.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В нея още пише, че този етап не е било предвидено откриването на пълноценни самостоятелни магазини, поради което "твърденията за "подмяна на концепцията" са неверни".

Още: Програмата “Магазин за хората” постигна своята цел - доволни клиенти

За "изхарчените 10 000 000 лв."

Според отчета на дружеството общият размер на наличните парични средства, стоки и вземания надхвърля 4 920 000 евро/ 9 622 683 лв.

Към настоящия момент по банковата сметка на дружеството има 4 776 475,41 евро (9 341 973,90 лв.), има стоки на склад за около 61 000 евро и около 85 000 евро вземания за извършени доставки и услуги.

Дружеството обявява, че разполага само с банкови сметки, няма каса, няма и картови сметки и по тази причина извършва всички плащания и постъпления изключително по банков път, което гарантира пълна проследимост и прозрачност.

Източник: iStock

Още: "Магазин за хората" разширява покритието си: Ето кога официално става държавен магазин

Това е потвърдено и от приключила проверка на НАП, в резултат на която на дружеството е възстановено дължимо ДДС.

За субсидирането на дружеството

""Магазин за хората" ЕАД е търговско дружество, което се стреми да реализира печалба и понася самостоятелно всички рискове и евентуални загуби. Държавата не субсидира нито дейността, нито артикулите, с които дружеството оперира", се казва в позицията.

Това е обективно проверим факт – такива трансакции към банковите сметки на дружеството не съществуват, добавят още от Съвета на директорите.

Още: Директорът на "Магазин за хората": Имаме бум на продажбите, не изпълняваме политически задачи

За обвиненията в дъмпинг на пазара

В позицията пише, че ценовата стратегия на дружеството, заложена в одобрената стратегия, предвижда препоръчителни цени на рафт, съпоставими с промоционалните цени на големите търговски вериги.

"Дружеството е нискоразходен модел и работи със надценка до 10%, което дава възможност да поддържа атрактивни препоръчителни цени. В тази връзка средната надценка за 2025 г. е 4,7% дружеството работи изцяло в допустимите рамки. Води се регулярен мониторинг на цените, който потвърждава ценовата адекватност, в момента препоръчителните ни цени са около 30% под средните регулярни цени на рафт на големите търговски вериги, което е съпоставимо с промо-отстъпките, които те дават за определен период от време", обясняват още от Съвета на директорите.

С увеличаването на точките на присъствие се очаква нарастване на обемите, подобряване на закупните условия и постепенно оптимизиране на надценката, при поддържане на атрактивни цени, както е предвидено в бизнес-плана.

Още: "Много е хубаво и е по-евтино отвсякъде": Какво се търси в "Магазина за хората" в Куклен

За доставчиците и начина на избор

Според позицията изборът на доставчици се извършва по прозрачна процедура, чрез събиране и оценка на предложения и избор на най-добрите условия за крайните потребители.

"Винаги се стремим да съблюдаваме оптимално съотношение цена-качество, за което говорят многото положителни отзиви от крайни клиенти", продължава писмото.

Там пише още, че всеки производител или доставчик може да кандидатства чрез сайта на дружеството – към момента са подадени десетки кандидатури, а допълнително са изпратени покани за сътрудничество до над 500 производители, асоциации, дистрибутори и преработватели; проведени са и срещи на редица специализирани изложения за хранителни продукти.

Още: Никой не познава доставчиците на "Магазин за хората", българските производители - ощетени

За социалния ефект

"Социалният ефект от проекта е ясен, измерим и категоричен. Хората в малките населени места "гласуват" с парите си "за" проекта: Анкетите с партньорите (производители и преработватели) показват двойни и тройни ръстове на оборотите в редица населени места, а с магазините-партньори – ръст между 15% и 70–80%, включително конкретен случай в гр. Лъки с осемкратно увеличение на оборота", категорични са от "Магазин за хората".

Според тях жителите на малки населени места получават достъп до основни продукти на цени, сравними с промоционалните в големите вериги, възможност да пазаруват ежедневно, без да пътуват до големи градове и отпадане на нуждата от презапасяване и „ловене на промоции“.

По думите им всички доставчици и партньори са български компании, което означава, че целият икономически ефект остава в българската икономика, а проектът допринася за ограничаване на сивата икономика.

Проектът е на загуба?

"Финансовият резултат за 2025 г. напълно съвпада с планирания в одобрения от Министъра на земеделието и храните бизнес-план резултат. Очакваният резултат за януари 2026 е по-добър от този в одобрения бизнес-план", твърдят от дружеството.

По думите им проектът стартира през август 2025 г. и първите месеци са посветени на организацията на проекта от нулата, а реалните операции започват в средата на декември 2025 г., съгласно плана.

Инвестиционен период с временен отрицателен резултат е нормална и неизбежна практика при всеки нов проект, като инвестицията е планирана да се изплати чрез бъдещи приходи, пише още в позицията.

Развитие и перспективи

От дружеството са категорични, че проектът е високо оценен от доставчиците, магазините-партньори и най-вече от крайните потребители в над 50 населени места, където вече присъства.

Предстои откриване на още 10 точки в началото на март и включване на още около 50 обекта през април.

Целта е присъствие в минимум 500 обекта до края на 2026 г.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Иван Христанов магазин за хората
Още от Компании
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес