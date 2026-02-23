Опасна ли е консумацията на мухлясал хляб?

Този бял или зелен мъх е досаден и непривлекателен и е ясен индикатор, че хлябът ви е отминал. Но какво се случва, ако ядете мухлясал хляб - безопасен ли е за ядене? И безопасно ли е да премахнете мухлясалите филийки и да изядете останалата част от хляба? Консултирахме се с експерти по безопасност на храните, за да намерим отговорите.

Какво се случва, ако ядете мухлясал хляб?

Що се отнася до хляба, повърхностната плесен не е просто грозна и неприятна на вкус; тя може да бъде и опасна. „Плесента може да предизвика респираторни проблеми като астма и алергични реакции, които варират по тежест в зависимост от чувствителността на индивида“, казва Никол Гарисън, диетолог, готвач, учен по храни и специалист по микология, както и мениджър на ServSafe.

Трудно е да се каже със сигурност колко опасен може да бъде даден хляб с мухъл за вашето здраве. „Без да тествате пробата в лаборатория, не можете да сте сигурни, че даден щам на мухъл ще произведе или няма да произведе микотоксини, които биха могли да бъдат фатални“, казва Гарисън.

Истина или мит: Може ли наистина да ядете мухлясал хляб?

Но е най-добре да се действа на сигурно и да не се яде хляб с мухъл. Гарисън и Геворк Казанчян, професор по екологично здраве в Калифорнийския държавен университет Нортридж, са съгласни, че групите с по-висок риск, като бебета, малки деца, бременни жени, възрастни хора и хора с отслабена имунна система, трябва да избягват контакт с мухъл, когато е възможно.

Какво е мухъл?

Мухълът е гъбично образувание, което се образува и разпространява върху различни видове влажна или разлагаща се органична материя. Мухълът е навсякъде и не всичко е лошо. Синьото сирене е синьо благодарение на мухъла, а мухълът има и в хляба. Спорите са навсякъде и могат да бъдат внесени в хляба на всеки етап от неговата обработка. Всъщност ние умишлено въвеждаме мая (микроскопични гъбички) в хляба заради способността ѝ да втасва, подобрявайки текстурата и добавяйки вкус в резултат на репродуктивния процес на маята, казва Гарисън.

Защо мухълът расте по хляба

Когато става въпрос за неволно образуване на мухъл, това се дължи на гъбичките, казва Гарисън. „Хлябът мухляса в резултат на наличието на гъбички. Когато гъбичките узреят, те ще произведат спори; по този начин гъбичките ще разпространят генетичния си материал“, казва тя. „Това се случва подобно на това, както глухарчето разпространява семената си, което прави генетичния материал лесно пренасян по въздух, така че да може да се размножи другаде.“

„Причината, поради която наблюдаваме разваляне на храната в хляба, е ако храната е била топла или влажна, или е била достатъчно дълго, за да се развие болестотворен организъм“, казва Казанчян. „Плесента нямаше да се е развила, ако е била поддържана среда, подходяща за съхранение на храна.“

Гарисън е съгласен: „Спорите на мухъла се захващат, когато има влага и хранителен източник, и ще кажем, че това активира спорите.“ Най-добрият начин да предотвратите появата на мухъл в хляба е да премахнете колкото е възможно повече влага.

Целият хляб вероятно е проблематичен

Казанчян обяснява, че плесенясалият хляб е знак, че е развален, а след като храната се развали, може да е трудно да се изолира кое е най-вредното. Така че, дори и проблемът да не е в плесента, плесенясалият хляб е проблем. И макар че може да не можете да видите плесен на всяка филийка, това не означава, че тя не е там.

„Има много микроскопична активност, която окото не може да види. Спорите са като върха на айсберга; по-голямата част от гъбичния растеж всъщност е под повърхността. Чрез допир може да усетите малко по-голяма плътност в областта, където се намира мицелът. Мицелът е мрежаста структура, която визуално разгражда хранителните вещества, подобно на кореновата система на дърво“, казва Гарисън.