Как да разберете дали покълналите картофи са безопасни за консумация

Картофите, които са покълнали, но са твърди и не са зелени, са безопасни за консумация след отстраняване на кълновете.

Картофите трябва да се съхраняват на хладно, тъмно и сухо място, за да се предотврати покълването им.

Избягвайте да съхранявате картофи с лук, защото лукът отделя етилен, който ускорява покълването.

Тези картофи изглеждаха като перфектните съставки за приготвяне на голяма партида картофено пюре, когато ги купихте миналата седмица, но сега зеленчуците изглеждат малко, хм, уникално. Картофените кълнове, наричани още очи, са естествена част от жизнения цикъл на картофа и могат да се забележат по всички видове картофи, независимо от размера им, включително сладките картофи . Можете ли да ядете покълнали картофи? Разговаряхме с експерт, за да получим пълната картина, включително как да съхраняваме картофите, за да предотвратим покълването им.

Безопасни ли са покълналите картофи за консумация?

Да, покълналите картофи обикновено са приемливи за консумация, но не винаги. Покълналите картофи могат да бъдат безопасни за консумация, но това зависи от състоянието им, казва Нария Льо Мир, магистър по обществено здраве, регистриран диетолог. „Когато картофите покълнат, те произвеждат гликоалкалоиди, естествени токсини като соланин и чаконин, които могат да бъдат вредни в големи количества. Тези токсини могат да причинят симптоми като гадене, стомашни спазми или главоболие“, казва тя.

Ако премахнете кълновете, обикновено токсините няма да достигнат до клубена в количества, достатъчно големи, за да ви засегнат. Проблемът е повече позеленяването, отколкото покълването. Значителното позеленяване на кората или месестата част показва повишени нива на соланин, което може да направи картофа опасен, казва Льо Мир.

Кога е безопасно да се ядат покълнали картофи

Картофите, които са покълнали, но все още са твърди и не са зелени, са безопасни за консумация, стига кълновете да бъдат отстранени. „Ако картофът е все още твърд и без зелено обезцветяване или горчива миризма, обикновено е безопасно да се яде след отстраняване на кълновете“, казва Льо Мир.

Когато не е безопасно

Тя съветва да се изхвърлят картофи, които са меки, сбръчкани или имат обширно позеленяване, тъй като това са признаци на по-високи нива на токсини.

Дългите кълнове също показват, че картофът трябва да се изхвърли.

Как да приготвим покълнали картофи

Кълновете могат лесно да се отстранят преди приготвяне на картофите за готвене. Започнете с отстраняване на кълновете, като ги отчупите или изрежете, казва Льо Мир. След това обелете картофа старателно, особено около очите и всички зелени петна, тъй като това са най-токсичните зони. Сварете добре картофа - варенето, печенето или пърженето може да помогне за намаляване на някои от гликоалкалоидите, макар и не напълно. Яденето на сурови картофи трябва да се избягва, особено ако са покълнали, казва тя.

Защо картофите покълват

Неправилно съхраняваните картофи са податливи на покълване. „Картофите покълват, когато са изложени на светлина, топлина или влажност, тъй като тези условия имитират естествената им среда за растеж“, казва Льо Мир. „Те по същество се опитват да пораснат в нови растения.“ По-старите картофи или тези, съхранявани на светли и топли места, са най-склонни да покълнат.