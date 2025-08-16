Уж "обезкървената" България си отмъсти на Австрия! Синът на легенда над всички в "Арена Ботевград"

Националният отбор по баскетбол на България при мъжете постигна изключително ценен успех над Австрия с 87:78 в ключов сблъсък от предварителните световни квалификации. В "Арена Ботевград" над всички бе синът на легендата Георги Младенов - Борислав, който завърши с 30 точки, 8 борби и 3 асистенции за 31 минути на терена. "Лъвовете", които си отмъстиха за загубата от този съперник преди дни, запазиха шансовете си за попадане след първите два тима в групата, които ще се класират за същинския етап на пресявките.

Селекционерът Росен Барчовски не можеше да разчита на куп основни състезатели. Александър Везенков пропусна двубоя заради травма в глезена, но подкрепи тима от трибуните. Пойнт гардът Коди Милър-Макинтайър е извън състава, а Брандън Йънг е с контузия. Александър Стоименов и Йордан Минчев също пропуснаха мача.

Срещата стартира равностойно, като Младенов се развихри още в първите минути. Първата четвърт бе в полза на "трикольорите", които поведоха с 23:17 точки. През втората част Младенов и Пищиков покачиха аванса до девет точки при 27:18 и 29:20. Последва обаче серия от 5:0 за гостите, която им позволи да наваксат до почивката - 38:37 за България.

След паузата Костадинов блесна с тройка, а Младенов продължаваше да трупа точки. Пищиков пък бе на ниво в заключителните минути на третата част, а "лъвовете" съхраниха преднината от три точки. Последната четвърт не се развиваше никак добре за "лъвовете". Австрия съумя да обърне с 69:67 точки 6:13 минути преди финала.

Момчетата на Барчовски все пак се съвзеха, предвождани от Борислав Младенов, и започнаха дори да мислят за точков аванс за бъдещето развитие на групата. В крайна сметка българите спечелиха с 87:78.

