Суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс блести за националния си отбор преди началото на сезона

Звездата на словенския национален отбор по баскетбол Лука Дончич се завърна на терена с "дабъл-дабъл" в двубоя срещу Великобритания, след като разтревожи треньорския щаб с потенциална травма на коляното в предишния мач срещу Латвия.

Лука Дончич доминира, както в НБА, така и на международната сцена

Баскетболистът на Лос Анджелис Лейкърс реализира 28 точки и 10 асистенции за успеха на Словения над Великобритания с 93:81 в контролна среща преди началото на Европейското първенство по-късно този месец. Грегор Хроват отбеляза 15 точки, а Клемен Препелич се отчете с 12 точки, 4 борби и 4 асистенции.

Победата беше първа за словенците в подготовката за Евробаскет 2025 след четири поредни загуби. Тимът на Словения е в група D на предстоящото първенство в компанията на Полша, Франция, Израел, Белгия и Исландия.