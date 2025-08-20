Войната в Украйна:

Суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс блести за националния си отбор преди началото на сезона

20 август 2025, 13:38 часа 321 прочитания 0 коментара
Суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс блести за националния си отбор преди началото на сезона

Звездата на словенския национален отбор по баскетбол Лука Дончич се завърна на терена с "дабъл-дабъл" в двубоя срещу Великобритания, след като разтревожи треньорския щаб с потенциална травма на коляното в предишния мач срещу Латвия.

Лука Дончич доминира, както в НБА, така и на международната сцена

Баскетболистът на Лос Анджелис Лейкърс реализира 28 точки и 10 асистенции за успеха на Словения над Великобритания с 93:81 в контролна среща преди началото на Европейското първенство по-късно този месец. Грегор Хроват отбеляза 15 точки, а Клемен Препелич се отчете с 12 точки, 4 борби и 4 асистенции.

ОЩЕ: 5-кратен участник в „Мача на звездите“ сложи край на своята кариера

Победата беше първа за словенците в подготовката за Евробаскет 2025 след четири поредни загуби. Тимът на Словения е в група D на предстоящото първенство в компанията на Полша, Франция, Израел, Белгия и Исландия.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ростислав Димитров
Ростислав Димитров Отговорен редактор
НБА Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич Словения отбор информация 2025
Още от Баскетбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес