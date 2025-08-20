"Бог ми е свидетел, че направих абсолютно всичко": Барчовски обясни откъде е дошъл проблемът за България

Селекционерът на националния отбор на България по баскетбол за мъже Росен Барчовски даде интервю пред bTV Sport след отпадането на "лъвовете" от квалификациите за следващото Световно първенство. Той заяви, че поема отговорност за лошото ни представяне, и обясни откъде е дошъл проблемът за "трикольорите". Специалистът се е надявал Александър Везенков, Йордан Минчев и Брандън Йънг да са на линия за всички двубои, което обаче не се случи.

Барчовски пое отговорност

"Не искам да обвинявам, когото и да било, най-малко федерацията и отбора. Аз поемам цялата отговорност. Тази квалификация, за съжаление, беше загубена още преди да започне. Имам предвид, че имахме големи проблеми в селекцията. Разчитахме, че ще можем и с по-млад състав, и няма да са толкова класни и двата отбора, но спрямо нас в момента са по-класни. Това е реалността", заяви Барчовски след загубата на България от Нидерландия пред bTV Sport и продължи:

"Бог ми е свидетел, че направих абсолютно всичко възможно. Аз имам много обяснения, но ще излезе като оправдание, а няма нужда от това. Ще си почина няколко дни и ще проведа разговор с президента на федерацията Георги Глушков, за да обсъдим цялата ситуация. В момента не искам да казвам нищо", лаконичен бе той.

"Няма нито един, който да ми е казал - уморен съм, нямам желание, искам да си почина. Проблемът дойде изключително от надеждата ми, че Александър Везенков ще играе, че Йордан Минчев ще играе в цялата квалификация, че Брандън Йънг ще свърши работа. Той не само, че не свърши, но и не игра. Трябва да се извлече от всичко полза. Основната е, че много играчи се докоснаха до европейския баскетбол, до това какво е национален отбор и каква е отговорността", добави селекционерът на националния отбор по баскетбол на България.

