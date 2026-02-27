Антъни Иванов се снима с "човека, който ще счупи рекордите на Карлос Насар" (СНИМКА)

Българският плувец Антъни Иванов, който взе решение да се включи в така наречените Игри за допингирани, публикува любопитен пост във Фейсбук. Българинът се снима с канадския щангист Боуди Сантави, който също ще се състезава в Игрите за допингирани, като според Антъни именно Сантави е способен да счупи част от рекордите на българския феномен във вдигането на тежести Карлос Насар.

Може ли някой да счупи рекорд на Карлос Насар на Игрите за допингирани?

Иванов публикува снимка със Сантави във Фейсбук и написа следното: "С човека, който ще счупи рекордите на Карлос Насар на 24 май."

Сантави е далеч от нивото на Карлос, но ще го атакува в уязвима категория

Трябва да се отбележи, че официалните лични резултати на Сантави са 181 кг в изхвърляне, 210 кг в изтласкване и 389 кг в двубой, като те са постигнати в категория до 96 килограма. Всъщност в категория до 96 кг Карлос Насар има значително по-силни резултати от Сантави - 188 кг в изхвърлянето (световен рекорд) и 417 кг в двубоя (световен рекорд), както и 229 кг в изтласкването, което е на 2 кг от действащия световен рекорд.

Състезанието по вдигане на тежести на Enhanced Games обаче ще се състои в категория до 94 килограма. Тази категория бе въведена през 2025-та, като Насар държи един от световните рекорди - 222 кг в изтласкването. Той го постави на Световното първенство във Фьоде, където стана световен шампион, след като направи два неуспешни опита в изхвърлянето. Така Сантави на практика ще атакува постижения на Насар в по-уязвима за него категория, в която все още не е показал пълния си потенциал.

