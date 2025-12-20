"Схемите на Бойко Борисов доведоха до изкуствения и незаконен фалит на ЦСКА"

Бившият президент на ЦСКА Александър Томов направи обръщение в социалните мрежи, в което на практика обвини бившия премиер на страната Бойко Борисов за фалита на „червения“ клуб през 2016-та. Според Томов, схеми на Броисов довели до унищожаването на редица бизнеси, както и до фалита на ЦСКА, който по думите му е "изкуствен" и "незаконен". Томов дори подал сигнал срещу Борисов в прокуратурата още докато бил министър-председател.

Александър Томов обвини Бойко Борисов за фалита на ЦСКА

"Потвърждавам, че лично подадох сигнал в прокуратурата срещу Бойко Борисов за действията му по времето, когато беше министър-председател. Става въпрос за брутален корупционен натиск и незаконно спиране на бизнес проект на стойност 42 милиона евро в полза на негов приближен бизнесмен", заяви Александър Томов в обръщение в TikTok.

"Заявявам категорично, че именно тези схеми доведоха до унищожаването на редица бизнеси и до изкуствения, незаконен фалит на ЦСКА. Въпреки че наскоро получавах „приятелски“ съвети от бизнес средите да оттегля сигнала си, за да си осигуря спокойствие, аз няма да го направя", добави още той.

"Обръщам се към всички вас и най-вече към младите хора: не се страхувайте. Прокуратурата често пази тези във властта, затова трябва да разчитаме на свободните медии и на собствената си смелост, за да се противопоставим на корупцията, която разяжда държавата ни", завършва бившият президент на ЦСКА.

