Гръцките фермери пак блокират пунктове по границата с България

Протестиращите гръцки фермери решиха днес, 20 декември, да продължат да блокират митнически пунктове по границите на страната, съобщи електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини", цитирано от БТА. Фермерите на пункта "Ексохи-Илинден" по границата с България решиха да засилят протестите си и няма да позволяват преминаването на камиони до 22 ч. местно (и българско) време в събота. Очаква се те да проведат заседание в 19 ч., на което да решат какви действия да предприемат в следващия ден.

Още един пункт с България е блокиран

Протестиращите на пункта "Промахон-Кулата", също по границата с България, вероятно ще блокират преминаването на камиони до 20 ч., като това зависи от решенията, които ще бъдат взети на заседанието на координационния им комитет.

Митническият пункт "Евзони" по границата със Северна Македония ще бъде блокиран днес за всички превозни средства за четири часа – от 18 ч. до 22 ч.

Причината за недоволството

Протестиращите гръцки фермери заявиха готовност да посрещнат Коледа с тракторите си по пътищата.

Тяхното недоволство избухна заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на скандал с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ