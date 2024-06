Почина една от най-големите легенди на баскетбола и НБА

Феновете на баскетбола по света потънаха в скръб, след като една от най-големите легенди на спорта е починал днес. Става въпрос за бившия състезател и ръководител на Лос Анджелис Лейкърс – Джери Уест. Бившият гард си е отишъл от този свят на 86-годишна възраст. Медиите в САЩ съобщиха, че 9-кратният шампион на Националната баскетболна асоциация е починал в съня си в своя дом.

Уест е прототипът на съвременното лого на НБА

The Logo.



Rest in peace to the legendary Jerry West. 🙏 pic.twitter.com/Od1xKTnAin — Timeless Sports (@timelesssports_) June 12, 2024

Джери Уест е един от най-легендарните баскетболисти в историята. Гардът, който е прототипът на настоящото лого на НБА, прекарва цялата си кариера в Лос Анджелис Лейкърс. С „езерняците“ той печели титлата през 1972-ра като играч. През 1960-та пък взима златен медал от Олимпийските игри в Рим с националния отбор на САЩ. Уест завършва кариерата си с отбелязани 25 192 точки, или по 27.0 на мач. Също така прави 6238 асистенции.

RIP JERRY WEST aka Mr. Clutch aka The Logo!



The only player to ever win NBA Finals MVP on a losing team. He's also 1 of 7 players with scoring&assist titles. Of those 7, he&LeBron are the only ones to make an All-Defensive 1st team. pic.twitter.com/vNWzwc3QC0 — Ballislife.com (@Ballislife) June 12, 2024

Печели осем титли след края на състезателната си кариера

The man who saw Kobe’s NBA potential before anybody else.



RIP to “The Logo” Jerry West. 🙏🏽 pic.twitter.com/MRjR4DoWci — Kobe Bryant Stories & Motivation (@kobehighlight) June 12, 2024

След края на състезателната си кариера, между 1980-та и 2000-та, Уест триумфира с титлата в НБА още шест пъти – като скаут, треньор и генерален мениджър на Лос Анджелис Лейкърс. Той печели отличието още два пъти, но този път с отбора на Голдън Стейт Уориърс, предвождан от суперзвездата Стеф Къри. През 2015-та и 2017-та Джери Уест е съветник в състава на „воините“.

Jerry West was truly a legend 🐐



🔸1972 NBA champion

🔸1969 NBA Finals MVP

🔸14x All-Star

🔸12x All-NBA Team

🔸5x All-Defensive Team

🔸8x NBA champion as executive

🔸traded for Shaq&drafted Kobe

🔸logo of the NBA



pic.twitter.com/tJVQenJ826 — LakeShowYo (@LakeShowYo) June 12, 2024

Джери Уест остава завинаги в сърцата на феновете

Hall of Famer Jerry West died this morning at 86 pic.twitter.com/mmnZ6nSS47 — Bleacher Report (@BleacherReport) June 12, 2024

Джери Уест е участник в 14 „Мача на звездите“ в НБА. Той е най-полезен играч на финалите през 1969-та. Година по-късно е лидер по отбелязани точки, а през 1972-та – по направени асистенции. Неговият номер 44 е изваден от употреба от Лос Анджелис Лейкърс. Джери Уест е част „Залата на славата“ на баскетбола.

Поклон пред паметта му!

Автор: Бойко Димитров

