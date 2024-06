След само един сезон: Сакраменто разкарва Везенков, българинът чака трансфер

Авантюрата на най-добрия български баскетболист Александър Везенков в тима от НБА Сакраменто Кингс е към своя край. Това съобщи спортният журналист Матео Андреани. Според информациите родното крило не попада в сметките на „кралете“ за новия сезон и поради тази причина най-вероятно ще бъде трансфериран.

Александър Везенков подписа договор със Сакраменто Кингс през миналото лято. Контрактът е за 3 години и е на стойност 20 милиона долара. Той обаче е бил информиран от ръководството на клуба, че не попада в плановете на треньорския щаб за новия сезон. Това означава, че той най-вероятно ще бъде използван като разменна монета от „кралете“ за придобиването на по-голяма звезда.

Sasha Vezenkov has been informed that he's not on Sacramento Kings plans for the next season, I'm told.



Vezenkov priority to stay in the NBA.

Kings will try to trade him.



Sasha Vezenkov signed a 3 year, $20 million contract last year.#Basketball #Transfers #NBA #EuroLeague pic.twitter.com/EEaDtVfRbQ