Изненада! Тити Папазов се кандидатира за президент

Едно от най-разпознаваемите лица в българския баскетбол - Константин Папазов, обяви публично намерението си да се кандидатира за президент на Българската федерация по баскетбол. Папазов, който паностоящем е президент и треньор на баскетболния Левски, заяви, че ще бъде кандидат за президент на предстоящите избори във федерацията. Той е второто име, което публично заявява намерението си да се кандидатира след Орлин Атанасов.

"Дали ще успея, не мога да кажа. Ще водя истинска битка и знам, че ще спечеля гласовете на клубовете със своята откровеност. Знам, че ще си оставя душата и сърцето, както съм го правил 32 години", заяви Тити Папазов след днешната победа на Левски с 88:87 над Академик Бултекс 99 в зала "Триадица" в София в последния кръг от редовния сезон в Националната баскетболна лига.

"Сигурно съм причинил на много хора болка, защото съм безкрайно директен. На всеки казвам всичко в очите. Не се притеснявам. И да не победя, аз съм научен да губя", каза още Тити Папазов. Припомняме, че настоящият президент на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков обяви, че няма да се кандидатира за нов мандат на предстоящото Общо събрание през есента, което означава, че федерацията ще има нов ръководител.

