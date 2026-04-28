Александър Везенков постигна нещо уникално в цялата история на Евролигата

Българската баскетболна гордост Александър Везенков бе коронясан за "Най-полезен играч" (MVP) на редовния сезон в Евролигата за втори път в своята кариера. С това постижение крилото на Олимпиакос влезе в елитния клуб на легендите, ставайки едва вторият играч в историята на турнира с повече от едно такова отличие, нареждайки се до Антъни Паркър.

Новината за триумфа дойде по необичаен начин. По време на запис на подкаст, Везенков бе изненадан от собствениците на клуба, братята Ангелопулос, и своите съотборници. Специално видеопослание бе подготвено и от футболната легенда Христо Стоичков:

"Изненадата беше добра. Смятах, че ще си говорим за фентъзи баскетбола в Евролигата. Тогава видях, че двамата президенти се появиха в залата, както и част от моите съотборници. Искам да благодаря на клуба, прекарваме всеки ден в тази зала, ние сме семейство и преминаваме през много неща заедно. Както знаете, без президентите, треньорския щаб, моите съотборници и хората, които са зад кулисите, са най-важните важните в този отбор", обяви Саша.

През настоящата кампания Олимпиакос демонстрира изключителен баскетбол, завършвайки на челните позиции в редовния сезон. Везенков бе моторът на тима, показвайки невероятна ефективност и постоянство, които го превърнаха в кошмар за противниковите защити. Българинът обаче побърза да прехвърли кредитите към колектива:

"Не е до това какво очакваш, а какво мислиш, че заслужаваш. Когато от Евролигата ме попитаха дали заслужавам тази награда, аз отговорих положително… Най-важното нещо е къде се намира отборът. Когато твоят тим печели, това ти дава повече шансове", добави българският национал.

Въпреки индивидуалния блясък, фокусът на Везенков остава върху отборния трофей. Олимпиакос се подготвя за решителните плейофи, където съперник е тимът на Монако.

"Серията с Монако ще бъде трудна. Трябва да обърнем внимание на нашата игра и да играем здраво. Смятам, че ние, Панатинайкос, Фенербахче и Реал Мадрид ще се класираме за финалната четворка", завърши Везенков.