От великан към великан: Христо Стоичков поздрави Александър Везенков за уникалното постижение! (ВИДЕО)

26 април 2026, 15:03 часа 215 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Българският кавалер на "Златната топка" Христо Стоичков поздрави баскетболната ни звезда Александър Везенков за отличието за най-полезен играч в Евролигата за сезон 2025/26. Видеото на Камата представляваше специална изненада, подготвена от организаторите на най-престижния клубен турнир на Стария континент по баскетбол. Везенков е едва вторият играч, който е грабвал наградата два пъти. Българинът се присъедини към американеца Антъни Паркър, който печели през сезон 2004/2005 и 2005/2006.

Стоичков към Везенков: Сега ти и твоят отбор отивайте да спечелите Евролигата

"Поздравления, Саша! Какъв момент за България! Накара цяла нация да се изправи на крака. Запомни това - ти вписа името си в историята. България се гордее и аз съм много горд. Сега ти и твоят отбор отивайте да спечелите Евролигата. Вие го заслужавате, вие сте най-добрият отбор. А на всички фенове на Олимпиакос - страхотно изживяване! Поздрави, Христо Стоичков", каза Стоичков във видеопоздрав за Александър Везенков повод приза за MVP на Евролигата.

 

 

"Той е легенда. Побиха ме тръпки, защото той е световна легенда, която всички познават по всички краища на света. Просто това, че имам честта да го познавам лично и да взема нещо от него. Говорим понякога. Особено в Барселона, когато имаше трудни моменти и не играех много, той ми казваше да продължа да работя и да не спирам да вярвам в себе си", бяха думите на българския национал, след като чу посланието на Стоичков.

Джем Юмеров Отговорен редактор
Христо Стоичков Александър Везенков баскетбол Евролига
