Спорт:

Везенков отново доминира Евролигата! Българският национал е реализатор №1 в турнира за втори път в кариерата си

18 април 2026, 16:41 часа 167 прочитания 0 коментара
Снимка: basketball.bg
Българският национал Александър Везенков затвърди статута си на една от водещите фигури в европейския баскетбол, след като стана реализатор №1 на редовния сезон в Евролигата. Крилото на Олимпиакос поддържаше средно по 19,44 точки на мач и заслужи за втори път в кариерата си приза „Алфонсо Форд“, който се връчва на топреализатора в турнира.

30-годишният баскетболист демонстрира впечатляваща ефективност в нападение, реализирайки 63 процента от стрелбите си за две точки, 40 процента от далечно разстояние и 89 процента от наказателната линия.

Българският национал оглави класацията и по коефициент на полезно действие

Везенков остави зад себе си в реализаторската надпревара играчи като Кендрик Нън и Надир Хифи, а към статистиката си добави още 6,6 борби и 1,3 асистенции средно на мач. Освен това българинът оглави и класацията по коефициент на полезно действие със средно 23,1.

Силните изяви на българина изиграха ключова роля за лидерската позиция на Олимпиакос в редовния сезон. Гръцкият гранд завърши на първо място с баланс от 26 победи и 12 загуби, което му осигурява сериозно предимство преди началото на плейофната фаза.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Олимпиакос Александър Везенков баскетбол Евролига
Още от Баскетбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес