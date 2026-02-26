Най-важните новини за деня: 26 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 26 февруари 2026 г.

БОРИСЛАВ САРАФОВ ЗАСЕГА ОСТАВА И.Ф. ГЛАВЕН ПРОКУРОР: ВСС ВЗЕ ДВЕ ВАЖНИ РЕШЕНИЯ

Процедурата за определяне на изпълняващ функциите главен прокурор на мястото на настоящия и.ф. обвинител №1 Борислав Сарафов, който по закон е с изтекъл мандат, се провали в Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) на 26 февруари. Предложението на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов бе оставено без разглеждане от органа. С отделно решение то бе препратено с единодушие по компетентност към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (по чл. 31, ал. 2 от АПК).

"ЗЛАТНА ФАДРОМА": ЧАСОВЕ СЛЕД РАЗКРИТИ ЗЛОУПОТРЕБИ ИТН ПОИСКА ОСТАВКАТА НА ИВАН ХРИСТАНОВ

Само ден след като служебният министър на земеделието Иван Христанов обяви, че е подал сигнал до прокуратурата за т.нар. "златна фадрома", ощетила държавата с близо половин милион лева, от "Има такъв народ" поискаха оставката му от парламентарната трибуна.

ИВАН ХРИСТАНОВ РАЗКРИ: "МАГАЗИН ЗА ХОРАТА" РАБОТИ НА ЗАГУБА

Още от самото начало „Магазин за хората“ беше сериозно разкритикуван. Няма нито наше, нито ваше. Мен ме интересува дали има икономически и социален смисъл и ефект. За държавата няма да има избиратели на този и онзи, трябва да има равни условия на всички. Това каза служебният земеделски министър Иван Христанов в ефира на Нова телевизия.

У НАС "ВСЕКИ САМ СИ ПРЕЦЕНЯ" КАК ДА АСФАЛТИРА: 42 ДУПКИ НА МАГИСТРАЛАТА ОТ СОФИЯ ДО ПЛОВДИВ

Пълен хаос и липса на стандарти цари в пътното строителство у нас. Дупките по пътищата "не са просто дефект в асфалта. Те са видимото доказателство за дълбок дефицит на управление, контрол и прозрачност в пътния сектор. А цената на този дефицит се измерва не само в милиони левове за ремонти, а в човешки животи". Това твърдят от Института за пътна безопасност (ИПБ), които се стремят да дадат гласност на проблема с липсата на качество и стандартизация при асфалтирането на пътищата у нас.

СЯНКАТА "ПЕТРОХАН": САМОУБИЙСТВА С ДВА ИЗСТРЕЛА - СЛУЧАИ ОТ ПРАКТИКАТА (ВИДЕА, 18+)

Официално представените данни, свързани с трагедията "Петрохан-Околчица", в която загубиха живота си петима мъже и едно момче не само, че не дават всички отговори на възникналите въпроси и неясноти, а сякаш поставят все повече. Един от тях е т.нар. самоубийство на Ивайло Иванов с два изстрела в главата. По време на пресконференцията на 18 февруари 2026 г. бяха представени част от данните за обстоятелствата около двойното фатално прострелване на Ивайло Иванов.

КАКВА Е ОБЩАТА ИГРА НА БОРИСОВ, РАДЕВ И ПЕЕВСКИ: ГОВОРИ ЕВГЕНИЙ КЪНЕВ (ВИДЕО)

Каква е общата игра на Бойко Борисов, Румен Радев и Делян Пеевски и има ли такава? На този въпрос в предаването Студио Actualno отговори икономическият и политически анализатор Евгений Кънев: “Битката в България, в нашия естаблишмънт от 1944 г. насам, е бил винаги не толкова срещу Москва, защото никой не смее да скача срещу тях, а кой да представлява Москва. Това е голямата битка и всъщност по линиите, където няма засичане на руски интереси, наистина има някаква битка кой да представлява Москва от една страна от Борисов и Пеевски, с техните услуги, знаете, към “Турски поток“, можем да изброяваме много. И Радев с “Боташ“.

ИЗБОРЕН КОДЕКС НА КОЛЯНО: ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ КЪМ ЦИК ОЧАКВА "ДОБРЕ ОРГАНИЗИРАН ИЗБОРЕН ТУРИЗЪМ"

Общественият съвет към Централната избирателна комисия (ЦИК) разкритикува последните промени в Изборния кодекс, касаещи орязване на изборните секции в държави извън Европейския съюз до 20 наброй. В студиото на bTV Цветелина Пенева от Обществения съвет към ЦИК заяви, че най-вероятно ще бъдем свидетели на добре организиран изборен туризъм – избирателите с автобуси ще посетят и роднините си, и изборните помещения с последните промени в Изборния кодекс. Още: Ветото на Йотова падна, секциите извън ЕС ще са ограничени

ЕВРОТО И ЦЕНИТЕ НА ИМОТИТЕ: КАКВО СЕ СЛУЧИ?

Как въвеждането на еврото се отрази върху цените на имотите? Преди влизането на България в еврозоната имаше най-различни прогнози, често в противоположни посоки. Затова Actualno.com реши да потърси къде е истината, като провери как се движат цените в най-големия имотен пазар у нас - столицата и ги сравни с равнищата им от края на ноември миналата година, когато направихме подобно проучване.

ВАС УДАРИ ПО ТЕРЗИЕВ ЗА БОКЛУКА В СОФИЯ

Три окончателни решения на Върховния административен съд (ВАС) по ключови обществени поръчки за сметосъбиране в София очертаха различен изход за отделните зони на столицата. В два от случаите съдът отмени актове на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и върна процедурите на Столична община и кмета Васил Терзиев, а в трети потвърди прекратяването на поръчката.

БОЖИДАР САРЪБОЮКОВ ПРЕД ACTUALNO: МЕЧТАЯ ЗА ОЛИМПИЙСКО ЗЛАТО, ЗАЩО ДА НЕ ДОБЛИЖА И СВЕТОВНИЯ РЕКОРД (ВИДЕО)

България в момента има най-добрия атлет в скока на дължина в света. Това е Божидар Саръбоюков, който скочи невероятните 8 метра и 45 сантиметра, за да запише най-добър резултат в света за сезона. Европейският ни шампион от 2025 г. подобри националния рекорд на България, оцелял повече от 30 години, а с това даде и сериозна заявка за историческа първа световна титла за България в дългия скок при мъжете.

ДОКАТО СЕ МЪЧИ НА ФРОНТА: РУСИЯ УСПЕШНО СПЛАШВА ЗАПАДА ДА НЕ ПРАЩА ВОЙНИЦИ В УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин безспорно от години печели войната със Запада на фронта на пропагандата и постига успехи дори сега, когато на реалния фронт в Украйна се превръща в съвременния цар Пир I. Такъв извод спокойно може да бъде направен от материал на британското издание The Telegraph. В него се казва, че някои членове на Коалицията на желаещите са "дали назад" относно ангажимент за изпращане на войници в Украйна след заплахите на Путин и Кремъл, че такива западни части на украинска земя ще се превърнат в легитимна руска цел.

ПОДЛОЖЕНИ НА ИЗНАСИЛВАНИЯ И МЪЧЕНИЯ ОТ РУСНАЦИТЕ: ИСТОРИИ НА УКРАИНСКИ ЖЕНИ, СЪБРАНИ ОТ THE NEW YORK TIMES

Войната в Украйна е едно от най-страшните събития на XXI век досега - може би дори най-страшното. Със сигурност специално за Европа, но последствията от руската инвазия в Украйна, наредена от руския диктатор Владимир Путин, ужасите на войната и документирането им със сигурност ще продължат много време след края ѝ, който не се вижда в обозримо бъдеще.

ПОЛША МЕЖДУ БРЮКСЕЛ И СУВЕРЕНИТЕТА: ДА ВЗЕМЕ ЛИ МИЛИАРДИТЕ ЗА ОТБРАНА

Полша е дълбоко разделена страна. Въпреки това по някои въпроси съществува съгласие между двата лагера, отбелязва швейцарското издание Neue Zürcher Zeitung. Фактът, че Полша се нуждае от силна армия и, по-общо казано, от високо ниво на възпиране, е почти безспорен. Историческият спомен за атаки и раздели остава жив, а усещането за заплаха от Русия е осезаемо.

ОПУСТОШИТЕЛНА КРИЗА ЗАРАДИ ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ: ОБЕЗПОКОИТЕЛЕН ДОКЛАД ДО 2028 Г.

Институтът за икономически изследвания Citrini Research публикува доклад, озаглавен "Глобалната криза на интелекта 2028". Съдържанието на този доклад доведе на 23 февруари до рязък срив на акциите на големи ИТ компании като IBM (спад с 13% - най-големия спад за ден от много години насам) и Datadog, CrowdStrike и Zscaler (спад с над 9%). Основни индекси като Dow Jones също регистрираха значителни загуби.