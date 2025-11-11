0:3, 0:4, 0:6... Отписаха България за гостуването на Турция в световните квалификации (ВИДЕО)

Тази седмица националният отбор по футбол на България ще изиграе последните си два мача от световните квалификации за Мондиал 2026. След четири изиграни мача "лъвовете" имат четири загуби, а сега ще домакинстват на Грузия и ще гостуват на Турция. В студиото на "Точно попадение" обаче България бе тотално отписана за визитата си на Турция, като всички прогнози бяха за убедителна победа за южната ни съседка.

Турция ще нанесе нов разгром на България

В секцията "В мишената", в която се дават футболни прогнози, спортните редактори на Actualno Стефан Йорданов, Бойко Димитров и Джем Юмеров се обединиха, че "лъвовете" ще претърпят нова тежка загуба и дори няма да отбележат гол на турска земя. Всъщност в четирите си мача до момента България има само един отбелязан гол и той бе точно срещу Турция на стадион "Васил Левски" при загубата с 1:6.

"Голова разлика трябва ли им на Турция?", попита Джем Юмеров. "Те си я оправиха веднъж с нас", отвърна му Стефан Йорданов. "С риск да прозвочи като родоотстъпничество, ще кажа 6:0 за Турция", допълни Джем. "Аз си мисля, че този път ще ни пощадят малко и ще кажа 3:0 за Турция", каза Бойко Димитров. А прогнозата на Стефан бе за 4:0 в полза на турците. "Разбира се, надяваме се да не сме прави и България да покаже друго лице от предходните мачове", заяви той.

Какви бяха останалите прогнози в последния епизод на "Точно попадение", може да гледате в сегмента на предаването "В мишената" след 32:47 мин.:

