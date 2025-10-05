10 от ЦСКА изпуснаха да бият Лудогорец, но и направиха услуга на Левски

Отборите на ЦСКА и Лудогорец не успяха да се победят след равенство 0:0 на Националния стадион "Васил Левски" в голямото дерби от 11-ия кръг на Първа лига. "Червените" играха по-силно, но и имаха късмет през първото полувреме, когато милиметрова засада предотврати гол на Ивайло Чочев. В края на мача Бруно Жордао бе изгонен, но вместо Лудогорец да се възползва, ЦСКА заигра още по-силно и създаде няколко голови ситуации. Най-чистата бе пред Леандро Годой, който изпусна да вкара на няколко метра от вратата.

ЦСКА надигра Лудогорец, но не успя да вкара гол

Руи Мота излезе с 5 промени в състава си спрямо стартовите 11 от двубоя срещу Бетис в Лига Европа в четвъртък. Той замени Алмейда, Куртулуш, Калоч, Нареси и Маркус, а на техни места включи Нахмиас, Вердон, Чочев, Дуарте и Текпетей. Христо Янев пък направи само една промяна в състава си спрямо миналия кръг, включвайки Турицов на мястото на Илиев. Интересен бе и изборът за капитан на ЦСКА в мача - Теодор Иванов.

Милиметрова засада лиши Ивайло Чочев от нов гол срещу "армейците"

ЦСКА започна по-активно срещата, като Леандро Годой на два пъти отправи точни удари, които Серджио Падт отрази. И двата отбора обаче не създадоха опасни ситуации в първия половин час. Малко след това играта бе прекъсната заради използвана пиротехника от агитката на ЦСКА, която затрудни видимостта на терена. Главният съдия Драгомир Драганов даде 10 минути добавено време, а в него Ивайло Чочев успя да вкара с глава след центриране от статично положение. ВАР обаче отмени гола заради засада.

В самия край на полувремето се стигна до напрежение между двата отбора, като Анджело Мартино и Антон Недялков бяха санкционирани с жълти картони, а футболистът на ЦСКА продължи да търси конфронтация дори след картона. На пейката пък Бойко Величков и Руи Мота също си размениха реплики, в близост бе и Козмин Моци. След почивката ЦСКА продължи да е по-настоятелен, но ударите на Годой и Йоанис Питас останаха безобидни за Падт.

След около час игра се стигна и до дискусионна ситуация пред наказателното поле на ЦСКА. Бърнард Текпетей опита да премине покрай Адриан Лапеня, който му препречи пътя. В крайна сметка бе отсъден фал на границата на наказателното поле, въпреки че останаха съмнения дали има нарушение, и ако има такова, дали не е в пеналтерията. От последвалия пряк свободен удар се стигна до изстрел в стената, като Лудогорец не застраши вратата на Лапоухов.

Бруно Жордао бе изгонен, а след това ЦСКА заигра още по-силно

В 78-ата минута ЦСКА остана с човек по-малко на терена. Лудогорец организира контраатака, а Бруно Жордао извърши нарушение, заради което получи втори жълт картон и бе изгонен. В следващите минути "орлите" погледнаха по-смело към противниковата врата. ЦСКА обаче създаде добра голова ситуация след дълго изритана топка от Лапоухов, която стигна до Илиан Илиев. Той пък успя да пусне хитър пас към Петко Панайотов в наказателното поле, а вторият се размина за малко с топката и не можа да изненада Падт.

В ситуацията с Панайотов останаха съмнения дали не е бил задържан. Малко след това се стигна до нова сходна ситуация в пеналтерията на Лудогорец. Годой преодоля Вердон, а след това тръгна да се измъква сам срещу Падт, но Сон го спря. Нападателят на ЦСКА падна на тревата и претендираше, че е бил фаулиран, но Драгомир Драганов даде знак, че няма основания за отсъждане на 11-метров наказателен удар.

В 93-ата минута ЦСКА изпусна невероятен шанс за гол. Първо Йоанис Питас успя да задържи добре топката и да изведе Илиан Илиев. Той направи добър спринт по фланга и центрира отдясно, а топката дойде точно на главата на Годой. Нападателят стреля от непосредствена близост до вратата, но някак не успя да уцели очертанията. Ако го бе направил, то Падт едва ли щеше да успее да се намеси. А вратарят на Лудогорец бе прав да беснее срещу хората пред него, допуснали тази ситуация.

В 97-ата минута се стигна до нова възможност за ЦСКА, като Петко Панайотов стреля към противниковата врата, а Падт изби в корнер. След мача "грешникът" Годой, който иначе направи много силен мач, се разплака заради пропуска. Феновете на ЦСКА обаче показаха безрезервна подкрепа към отбора на Христо Янев. Иначе "армейците" направиха услуга и на Левски, тъй като така "сините" остават с четири точки аванс пред Лудогорец, който е и с мач по-малко.

