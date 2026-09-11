България не остави шанс на Португалия: "Лъвовете" с нова чиста победа на ЕвроВолей 2026!

Световният вицешампион България продължи по отличен начин участието си на ЕвроВолей 2026, след като записа втора поредна победа в Група В. В "Арена София" националите на Джанлоренцо Бленджини се справиха категорично с Португалия и затвориха двубоя без загубен гейм - 25:18, 25:18, 25:20. Българите контролираха срещата през почти цялото време и не позволиха на съперника да постави под сериозно напрежение домакините.

България с втора поредна победа на Европейското по волейбол

Първият гейм започна равностойно, но след 13:13 България постепенно наложи превъзходството си. Ас на Симеон Николов, силна игра на Алекс Николов и стабилна блокада помогнаха на "лъвовете" да натрупат преднина, която достигна 19:15. До края домакините нямаха проблеми и спечелиха с 25:18.

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Втората част се разви по сходен сценарий. След 4:4 българите направиха разлика, която постепенно увеличаваха. Отлични изяви на Алекс Николов и Алекс Грозданов, както и силната работа на блокада, позволиха на България да стигне до 20:15, а след това отново да затвори гейма с 25:18.

Португалия опита да реагира в третия гейм и дори поведе с 4:2, но България бързо изравни. При 12:12 "лъвовете" отново направиха разлика и след серия от грешки на съперника поведоха с 16:12. Националите не допуснаха отпускане и довършиха мача с 25:20.

Така България постигна чиста победа с 3:0 и направи нова важна крачка към следващата фаза на Европейското първенство. Предстои мач с Украйна на 12 септември, а след това идват и мачовете с Израел и Полша.

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