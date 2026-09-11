Собственикът на Ботев Пловдив: "Време е за мъжка игра, искам футболситите да се борят"

В деветия кръг на Първа лига предстои да наблюдаваме едно от най-големите родни дербита, а именно пловдивското. Ботев Пловдив посреща градския съперник Локомотив на стадион "Христо Ботев" в неделя, 13 септември, от 20:30 ч. Собственикът на "канарчетата" Илиян Филипов мотивира футболистите на "бълто-черните" с публикация в социалните мрежи, в която написа, че иска да види мъжкаигра в дербито. Той определи мача като такъв, който носи много повече от 3 точки.

Илиян Филипов: "Дербито на Пловдив е точно такъв мач"

Ето какво написа Илиян Филипов: "ВРЕМЕ Е ЗА ПРАЗНИК В ПЛОВДИВ! ВРЕМЕ Е ЗА ДЕРБИ! Има мачове, които носят три точки. И има мачове, които носят нещо много повече. Дербито на Пловдив е точно такъв мач. В неделя няма значение какво е било вчера. Няма значение кой какво е казал, кой какво е написал и кой в какво вярва. В неделя има БОТЕВ! Време е за мъжка игра. Време е за характер. Време е за сърце. Искам нашите футболисти да излязат с гордо вдигнати глави и да усетят каква отговорност и каква чест е да носиш жълто-черната фланелка в дербито на Пловдив.

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"За хората, които обичат Ботев"

Искам да се борят за всяка топка, за всеки метър и за всяка секунда. И когато прозвучи последният съдийски сигнал, да знаят, че са оставили сърцата си на терена. За хората, които обичат Ботев. За поколенията ботевисти преди нас. За децата, които днес растат с жълто-черната фланелка. За нашия велик клуб. В такива дни няма футболисти, треньори, ръководство и публика. ИМА БОТЕВ ПЛОВДИВ! Едно семейство. Една емблема. Една любов.

Нека оставим приказките на другите. Нашият отговор трябва да бъде там, където му е мястото - на терена и по трибуните. А след последния съдийски сигнал имам само едно желание: Пловдив да чуе нашата песен… "Празнуваме победата сега…" САМО БОТЕВ!"

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