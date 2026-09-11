Каква роля ще изпълнява Христо Янев в ЦСКА и кой ще бъде наследникът му

След дразгите между Христо Янев и фенове на ЦСКА, вече бившият старши-треньор на "червените" ще остане в клуба, но на друга позиция. Янев ще стане част от скаутското звено на "червените", но както обявиха от ЦСКА, това ще се случи след кратката почивка, която той ще си вземе. Вече е почти ясно и какъв ще бъде профилът на новия треньор на ЦСКА. Според колегите от "Sportal", "червените" ще търсят чужденец, който почти на 100% няма да е някой от действащите в Първа лига.

Христо Янев остава в ЦСКА като скаут

Преди мача за Суперкупата между Левски и ЦСКА Христо Янев сам обяви, че ще подаде оставката си като теньор на "червените". Вече стана ясно, че от клуба са се опитали да го разубедят, но той е бил категоричен. Все пак Янев ще остане в ЦСКА, но като част от скаутското звено на клуба. Той ще работи съвместно с главния скаут на "армейците" Методи Томанов.

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В ЦСКА търсят чужденец за нов треньор

Според информациите, от ЦСКА ще търсят чужденец за заместник на Христо Янев. Той трябва да е с добра визитка и да е постигал успехи в предишните си клубове. Едно от имената, които се обсъждат от "червените" е познато у нас, като е работило в България. Не само ръководството, но и фенове на ЦСКА помолиха Христо Янев да води отбора и в основната фаза на Лигата на конференциите. Но вероятността това да се случи остава изключително малка. Временен наставник на ЦСКА до назначаването на нов треньор ще бъде Даниел Моралес.

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