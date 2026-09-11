Любо Пенев няма да може да води Локомотив София във втори пореден мач

След като не успя да води отбора на Локомотив София от тъчлинията в домакинството на Лудогорец от осмия кръг на Първа лига, сега Любослав Пенев няма да бъде на разположение за "железничарите" и за двубоя от деветия кръг. Те ще гостуват на Черно море във Варна, като отборът е отпътувал за морската столица без старши-треньора си. Причината за отсъствието на Пенев отново е вирусно заболяване.

Любо Пенев не е пътувал за Варна с Локомотив София

Локомотив София ще гостува на Черно море във Варна днес, на 11 септември, от 21:00 ч. "Железничарите" отново няма да могат да разчитат на старши-треньора си Любослав Пенев, след като той не беше на скамейката и при загубата с 1:2 от Лудогорец в осмия кръг от Първа лига. Причината за това е вирусно заболяване, което не му позволява да присъстава на мачовете. Пенев се чувства по-добре, но лекарският щаб е преценил, че за него ще бъде по-добре да не пътува.

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Атанас Стоилов ще води Локомотив София

Все пак Любо Пенев е участвал в изготвянето на тактиката за двубоя, заедно със своя помощник Атанас Стоилов. Именно асистентът на Пенев ще води отбора в гостуването на Черно море. При загубата от Лудогорец от трибуните се чуваха викове "оставка", които бяха насочени именно към Стоилов. Скандиранията най-вероятно не са отправени директно към него, но в отсъствето на Любослав Пенев, той стана обект на недоволството на феновете.

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