"Косич няма да ходи в ЦСКА! С него сме в граждански брак, той не е Акрапович"

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски категорично отрече възможността старши треньорът Душан Косич да напусне "Лаута" и да поеме ЦСКА. Босът на "смърфовете" говори пред Sportal.bg и даде ясно да се разбере, че не възнамерява да се разделя със словенския специалист, независимо от интереса към него. Крушарски дори използва любопитно сравнение, за да опише отношенията си с наставника.

Крушарски: С Косич сме в граждански брак, той не е като Акрапович

"Не знам защо четете и ме питате несериозни въпроси. С Косич сме в граждански брак. Докато съм тук и той ще е тук. Това значи, че няма да ходи в ЦСКА", заяви Крушарски. Думите му идват на фона на ситуацията на "Армията". ЦСКА остана без постоянен старши треньор, след като Христо Янев напусна поста въпреки спечелената Суперкупа на България с победа 4:2 над Левски. Временно "червените" са водени от Даниел Моралес, докато ръководството търси нов наставник.

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Собственикът на Локомотив направи и сравнение между настоящия си треньор и Бруно Акрапович, който изведе "смърфовете" до исторически успехи. "Знаете мнението ми за него и какво съм казал. Той не е Бруно Акрапович. Бруно още съжалява, че не остана в Локомотив. Ако не вярвате, го попитайте", добави Крушарски.

Той коментира и бъдещето на клуба, като отхвърли твърденията, че акциите на Локомотив не са негови. "За голямо съжаление на някои хора управлявам аз. Пускат се глупости, че акциите не били мои. Дайте сега да отворим търговския регистър и да видим. Там пише "Христо Крушарски". Това, че част от тях са записани на моя фирма е без значение. Аз съм собственикът", категоричен бе бизнесменът.

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