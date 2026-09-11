Гюров, Кандев и аз, или Йотова, Вълчев и ти: За кого ще гласуват гражданите на предстоящите избори? (ВИДЕО)

71% от българите имат намерение да гласуват на президентския вот. Това показват резултатите от социологическото проучване на "Галъп интернешънъл", направено за "Референдум", пишат от БНТ. Всеки пети (22%) признава, че се колебае. Едва 7% он анкетираните са категорични, че няма да отидат до урните на 25 октомври.

От Actualno.com решихме да проверим какви са настроенията за предстоящите избори, чрез анкетно проучване на територията на град София. Голям процент от анкетираните споделиха, че са взели решение да гласуват на предстоящите избори, но все още не са избрали двойка, за която да подадат своя вот, или предпочитат да не споделят.

"Мисля, че сегашното управление е много ляво и не знам това докъде ще ни доведе. Със сигурност президентът ще е негов (на Румен Радев) също. Нека видим къде ще ни докара това настроение като в Съветския съюз от едно време", сподели анкетиран.

Според проучването на "Галъп интернешънъл", 60% от хората отбелязват, че ще гласуват за кандидат от друга партия, ако формацията, на която симпатизират не издигне или подкрепи кандидат за президент.

Прочуването разкрива и че повече от половината българи смятат, че личността на кандидата за президент е по-важна от публичните личности, които го подкрепят. За 40 на сто от анкетираните е от голямо значение кой застава зад кандидатурата на държавния глава. 5% са отговорили с "не мога да преценя".

Какво още ни споделиха анкетираните в София - вижте в репортажа.