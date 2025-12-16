ЦСКА ще изиграе 5 контроли по време на зимната подготовка, „армейците“ срещат любопитни съперници

Представителният тим на ЦСКА ще се събере на първа тренировка през новата година на 5 януари. На 11 януари отборът заминава на тренировъчен лагер в Анталия, Турция, където в рамките на две седмици ще изиграе 4 контролни мача.

ЦСКА се прибира в България на 24 януари

Първият съперник на момчетата на Христо Янев е полският елитен Корона Киелце (на 14 януари), а 3 дни по-късно ЦСКА ще се изправи срещу чешкия Млада Болеслав. На 21 януари „червените“ ще премерят сили с лидера в украинското първенство ЛНЗ Черкаси, а на 23 януари ще завършат подготвителния лагер с проверка срещу сръбския елитен Нови Пазар, съобщиха от клуба. ЦСКА ще се завърне в България на 24 януари, а една седмица по-късно (31 януари) ще изиграе последната си контрола преди подновяването на първенството срещу Дунав.

Контролите на ЦСКА – Зима 2026:

14 януари: ЦСКА – Корона Киелце (Полша)

17 януари: ЦСКА – Млада Болеслав (Чехия)

21 януари: ЦСКА – ЛНЗ Черкаси (Украйна)

23 януари: ЦСКА – Нови Пазар (Сърбия)

31 януари: ЦСКА – Дунав Русе

Заб.: Местата и часовете на провеждане на мачовете ще бъдат оповестени допълнително. Всички контролни мачове на ЦСКА ще бъдат излъчени на живо в платформата SPORTBG.

