Черно море и Илиан Илиев умуват как да разкарат бразилец, наказал ЦСКА

Ръководството на Черно море и треньорът на тима Илиан Илиев умуват как да разкарат бразилец, наказал ЦСКА. Става въпрос за 26-годишния централен нападател на „моряците“ Уеслен Жуниор. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите офанзивният футболист не попада в сметките на наставника на варненци за пролетния дял на шампионата и поради тази причина шефовете на клуба опитват да се разделят с него.

Уеслен има 12 мача и 1 гол за Черно море

Уеслен има договор с Черно море до края на сезона. Нападателят обаче няма да получи предложение за неговото подновяване, тъй като влезе в открит конфликт с Илиан Илиев по време на двубоя с Арда Кърджали, който варненци загубиха с 0:3. До момента бразилецът е изиграл 12 мача за „моряците“ във всички турнири, в които се е отличил е едно попадение. Той бе точен при победата на Черно море над ЦСКА с 2:0 в началото на декември.

Нападателят не желае да си ходи

От Черно море искат да прекратят договора на Уеслен Жуниор по взаимно съгласие. Самият футболист обаче е категорично против. По думите на Илиан Илиев той се наслаждава на живота във Варна и няма никакво намерение да си ходи преди контрактът му да изтече. Затова и босовете на „моряците“ умуват какво да правят с него. Един от вариантите е да му платят сериозна неустойка, което обаче не устройва ръководството на Черно море.

