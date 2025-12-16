Лайфстайл:

Черно море и Илиан Илиев умуват как да разкарат бразилец, наказал ЦСКА

16 декември 2025, 12:26 часа 108 прочитания 0 коментара
Черно море и Илиан Илиев умуват как да разкарат бразилец, наказал ЦСКА

Ръководството на Черно море и треньорът на тима Илиан Илиев умуват как да разкарат бразилец, наказал ЦСКА. Става въпрос за 26-годишния централен нападател на „моряците“ Уеслен Жуниор. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите офанзивният футболист не попада в сметките на наставника на варненци за пролетния дял на шампионата и поради тази причина шефовете на клуба опитват да се разделят с него.

Уеслен има 12 мача и 1 гол за Черно море 

Уеслен има договор с Черно море до края на сезона. Нападателят обаче няма да получи предложение за неговото подновяване, тъй като влезе в открит конфликт с Илиан Илиев по време на двубоя с Арда Кърджали, който варненци загубиха с 0:3. До момента бразилецът е изиграл 12 мача за „моряците“ във всички турнири, в които се е отличил е едно попадение. Той бе точен при победата на Черно море над ЦСКА с 2:0 в началото на декември.

Уеслен Жуниор Черно море

Нападателят не желае да си ходи 

От Черно море искат да прекратят договора на Уеслен Жуниор по взаимно съгласие. Самият футболист обаче е категорично против. По думите на Илиан Илиев той се наслаждава на живота във Варна и няма никакво намерение да си ходи преди контрактът му да изтече. Затова и босовете на „моряците“ умуват какво да правят с него. Един от вариантите е да му платят сериозна неустойка, което обаче не устройва ръководството на Черно море.

ОЩЕ: Левски и ЦСКА влизат в битка за младата звезда на Черно море

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Черно море Илиан Илиев Първа лига Уеслен Жуниор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес