Аржентинец се договори с ЦСКА, но клубът му отхвърли първата оферта на „армейците“

Аржентинец се договори за личните си условия с ЦСКА, но настоящият му клуб отхвърли първата оферта на „армейците“. Става въпрос за 27-годишния ляв краен защитник на Нюелс Олд Бойс Анхело Мартино. Това съобщиха медиите в южноамериканската страна. Както е известно, „червените“ искат да вземат бранителя, за да повишат конкуренцията на левия бек, където в момента разполагат единствено със Сейни Санянг.

Анхело Мартино има договор с Нюелс Олд Бойс до края на годината

Анхело Мартино има договор с Нюелс Олд Бойс до края на 2025 година. Това означава, че той вече може да преговаря свободно с всеки един друг клуб, където да премине без трансферна сума, след като споразумението му с аржентинския тим изтече. От ЦСКА обаче искат да го вземат възможно най-бързо и поради тази причина преди дни ръководството на „армейците“ предложи 400 хиляди евро за правата му.

🚨CSKA Sofía hizo una oferta a Newell’s para comprar el pase de Ángelo Martino.

*️⃣El defensor, al que le proponen 3 años de contrato, hizo saber a la Lepra que ve como una buena posibilidad esta chance. pic.twitter.com/9mpUb4BtJ9 — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 25, 2025

Левият бек е готов да подпише дългосрочен контракт с ЦСКА

Самият футболист вече е договорил личните си условия с ЦСКА като според информациите е склонен да парафира контракт за 3 години с „червените“. Офертата на българския клуб обаче е била отхвърлена от шефовете на Нюелс Олд Бойс. Шефовете на аржентинците са категорични, че сумата е прекалено малка с оглед на факта, че преди 2 години клубът е платил 1,4 милиона евро, за да го привлече от Талерес. Очаква се в следващите дни ръководството на „армейците“ да изпрати подобрено предложение за Анхело Мартино.

