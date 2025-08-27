Войната в Украйна:

Аржентинец се договори с ЦСКА, но клубът му отхвърли първата оферта на „армейците“

27 август 2025, 12:07 часа 237 прочитания 0 коментара
Аржентинец се договори с ЦСКА, но клубът му отхвърли първата оферта на „армейците“

Аржентинец се договори за личните си условия с ЦСКА, но настоящият му клуб отхвърли първата оферта на „армейците“. Става въпрос за 27-годишния ляв краен защитник на Нюелс Олд Бойс Анхело Мартино. Това съобщиха медиите в южноамериканската страна. Както е известно, „червените“ искат да вземат бранителя, за да повишат конкуренцията на левия бек, където в момента разполагат единствено със Сейни Санянг.

Анхело Мартино има договор с Нюелс Олд Бойс до края на годината 

Анхело Мартино има договор с Нюелс Олд Бойс до края на 2025 година. Това означава, че той вече може да преговаря свободно с всеки един друг клуб, където да премине без трансферна сума, след като споразумението му с аржентинския тим изтече. От ЦСКА обаче искат да го вземат възможно най-бързо и поради тази причина преди дни ръководството на „армейците“ предложи 400 хиляди евро за правата му.

Левият бек е готов да подпише дългосрочен контракт с ЦСКА 

Самият футболист вече е договорил личните си условия с ЦСКА като според информациите е склонен да парафира контракт за 3 години с „червените“. Офертата на българския клуб обаче е била отхвърлена от шефовете на Нюелс Олд Бойс. Шефовете на аржентинците са категорични, че сумата е прекалено малка с оглед на факта, че преди 2 години клубът е платил 1,4 милиона евро, за да го привлече от Талерес. Очаква се в следващите дни ръководството на „армейците“ да изпрати подобрено предложение за Анхело Мартино.

ОЩЕ: Влиятелен кръг, опитващ да се внедри в ЦСКА, лобира Любо Пенев да смени Керкез?

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Нюелс Олд Бойс
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес