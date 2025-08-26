Влиятелен кръг, опитващ да се внедри в ЦСКА, лобира Любо Пенев да смени Керкез?

Влиятелен кръг от хора, които опитват да се внедрят в ЦСКА, лобира Любослав Пенев да смени Душан Керкез начело на тима. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите в последните дни Ел Голеадор е бил предложен на собственика на клуба Валтер Папазки, както и на оперативното ръководство на „армейците“. Самият специалист също е правил сондажи за евентуалното си завръщане при „червените“.

Ел Голеадор в момента е без работа

Любослав Пенев в момента е без работа. За последно той води отбора на Локомотив Пловдив, но напусна клуба, след като се скара със собственика Христо Крушарски и ръководството. Бившият нападател е готов да се завърне край тъчлинията, а основното му желание е това да стане в ЦСКА. Той вече четири пъти бе начело на „армейците“. За последно Пенев бе треньор на ЦСКА през 2021-ва, когато бе заменен от друга легенда на тима – Стойчо Младенов.

В ЦСКА не бързат със смяната на Душан Керкез

На този етап от ЦСКА не бързат със смяната на Душан Керкез. Отборът се представя доста слабо под ръководството на босненеца, но въпреки това спортният директор Бойко Величков обяви, че той ще остане на поста си. Все пак това може много бързо да се промени, особено ако Керкез не успее да вдигне тима на крака. От началото на сезона „червените“ изиграха 5 мача под ръководството на бившия треньор на Ботев Пловдив като записаха три равенства и две поражения.

