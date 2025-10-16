Националният селекционер на България отговори мигновено на Вуцов, стражът на Левски не уважавал щаба

Селекционерът на националния отбор по футбол Александър Димитров излезе с лична позиция, която бе публикувана на сайта на Българския футболен съюз, броени часове след временното отказването на Светослав Вуцов от "лъвовете". Специалистът разкри, че стражът два пъти нарушил вътрешния правилник на тима, но никога треньорският щаб не е демонстрирал неуважително отношение към вратаря на Левски. Според Димитров самият Вуцов обаче го е правил.

Димитров: Вуцов два пъти наруши правилника

Александър Димитров приема решението на играча, но подчертава: "Националният отбор на България е над всичко и всички - и в него трябва да играят само футболисти, които имат искрено желание да защитават цветовете на своята родина. В националния отбор има правила и дисциплина, които важат за всички, и никой не е над тях, независимо как се казва".

"В тази връзка по време на лагера преди мачовете от световните квалификации с Турция и Испания самият Светослав Вуцов на два пъти наруши вътрешния правилник на отбора, в който са предвидени съответните санкции", пише Димитров, но акцентира, че въпреки това Вуцов е застанал на вратата срещу Испания.

"Към самия Светослав Вуцов никога не е имало неуважително отношение от страна на моите колеги, макар той самият да е демонстрирал такова към членове на треньорския щаб. За всеки един български футболист трябва да е чест и гордост да играе за националния отбор, вратите на който са отворени за вратаря Светослав Вуцов. Аз самият оставам отворен към конструктивен диалог със Светослав Вуцов, както и с ръководството на ПФК Левски, към което винаги съм изпитвал уважение", завършва Александър Димитров.

