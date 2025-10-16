Георги Градев призова за нов Конгрес на БФС: Мандатът на Гонзо е изтекъл по право

Кандидатът за президент на Българския футболен съюз Георги Градев призова за нов Конгрес на родната централа. Той използва социалните мрежи, за да публикува дълъг пост, в който обяснява, че мандатът на настоящия председател на БФС Георги Иванов е изтекъл по право, тъй като Гонзо е бил избран на извънреден, а не на редовен Конгрес на организацията. Това пък означава, че той просто довършва мандата на неговия предшественик Борислав Михайлов.

Според Градев Георги Иванов довършва мандата на Боби Михайлов

Според Градев на 12 октомври е изтекъл четиригодишният конгресен и програмен цикъл на Българския футболен съюз. Той е започнал с избирането на Борислав Михайлов на редовния Конгрес на БФС, който се проведе на 12.10.2021 година. Адвокатът също така уточнява, че според устава на централата, този цикъл е организационен, а не персонален. Градев допълва, че Конгресът определя 4-годишен хоризонт на управление, план и отчетност и не може да се „нулира“ при смяна на председателя.

Георги Градев излезе с дълга публикация в социалните мрежи

В подкрепа на своето твърдение Георги Градев цитира членове, точки и алинеи от Устава на БФС, както и от Закона за физическото възпитание и спорта.

„С други думи, ЗФВС ясно обвързва спортните федерации с фиксирани четиригодишни програмни цикли, които принадлежат на организацията като лицензиран субект, а не на отделни личности. Това означава, че новоизбрано ръководство може само да довърши започнатата програма, но не и да започне нова, преди да изтече срокът на текущата. Следователно, изборът на Гонзо през март 2024 г. има единствено временен характер – той довършва мандата и програмата, дадени на Боби Михайлов на Конгреса от 2021 г.“, се казва в част от позицията на Градев.

