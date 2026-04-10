Ас на Левски, пропуснал първия мач с ЦСКА: “ Ще сме подготвени по най-добрия начин“

10 април 2026, 11:00 часа 313 прочитания 0 коментара

Вечното дерби между Левски и ЦСКА наближава и вече не само феновете, а и футболистите и треньорския щаб се съсредоточават върху сблъсъка между “сините“ и “червените“. Това ще е последният мач за двата отбора от редовния сезон и освен в точковия актив, евентуална победа ще се отрази и на морала на двата тима. Една от перлите в нападението на Левски Радослав Кирилов, който изпусна първото дерби за сезона, даде своя коментар за срещата.

Ради Кирилов: “Ще сме подготвени по най-добрия начин“

След победата с 1:0 на Левски над Арда Кърджали в 29-тия кръг на Първа Лига Радослав Кирилов даде интервю. Освен за домакинския триумф, крилото говори и за предстоящото дерби с ЦСКА: „Бяхме концентрирани да свършим нашата работа. Нещата се случиха по трудния начин. Не успях да играя в дербито с ЦСКА, но за мен ще бъде голяма емоция. Ще се подготвим. Имаме тренировки до мача. Бъдете сигурни, че ще сме подготвени по най-добрия начин. Надявам се да направим един добър мач в понеделник“.

Радослав Кирилов

Кирилов пропусна първото дерби за сезона

Кирилов пропусна първото дерби между Левски и ЦСКА за сезона, което “сините“ загубиха с 0:1. Сега ще бъде здрав и има шанс да помогне на отбора си. През настоящия сезон той записа 36 мача, в които вкара 4 гола и даде 5 асистенции. Левски е лидер в Първа лига, като с победата над Арда си върна 9-те точки преднина пред Лудогорец, тъй като “орлите“ завършиха 0:0 с Черно море.

Николай Илиев Отговорен редактор
